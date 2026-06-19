Nghệ An quy tập 80 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Dự hội nghị có: Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 Lê Văn Trung; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An Vũ Văn Tùng cùng đại diện các cơ quan Quân khu, sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 81 nguồn tin liên quan đến 118 phần mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào, đạt 100% chỉ tiêu Quân khu giao. Trong đó, tại tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Xay Sổm Bun 8 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Viêng Chăn 1 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ đã đẩy mạnh công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong mùa khô vừa qua, đơn vị đã thăm, tặng quà các địa phương nước bạn với tổng trị giá 490 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 856 lượt người dân; tham gia gần 1.000 ngày công giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà cửa và vệ sinh đường bản.

Một điểm nhấn nổi bật là Nghệ An được Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 4 lựa chọn làm điểm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỉnh đã lấy được 141/152 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc và các hài cốt liệt sĩ mới được quy tập trong mùa khô 2025 - 2026, bảo đảm đúng quy trình, quy định và an toàn tuyệt đối.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Dịp này, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị khen thưởng 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2025 - 2026.

Triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu; nâng cao hiệu quả phối hợp với các địa phương trong và ngoài nước; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được giao. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu đối với 2.188 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để phục vụ giám định ADN, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tác giả: Hải Phong

Nguồn tin: daibieunhandan.vn