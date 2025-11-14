Nghệ An: Cầu treo bắc qua sông Con lộ móng cột trụ

Anh Trần Văn Lam, trú xã Nghĩa Khánh cho biết, anh thường xuyên qua lại cầu treo Bến Mươi để ra đường Hồ Chí Minh, lo ngại rằng cầu bị xói lở phần móng nhìn thấy không bị nứt nẻ cột hay lộ sắt thép, tuy nhiên phần cột nằm nưới nước không thể nhìn thấy được. Rất mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra để người dân đi lại được đảm bảo an toàn.