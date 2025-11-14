Nghệ An: Cầu treo bắc qua sông Con lộ móng cột trụ

Sau khi nước sông Con rút xuống thấp, cầu treo Bến Mươi, thuộc xã Nghĩa Khánh và cầu treo Đò Rô, thuộc xã Nghĩa Đồng bị lộ móng cột trụ. Sự việc này gây ra tâm lý lo sợ, cảm giác mất an toàn cho người dân lưu thông qua lại.
Anh Trần Văn Lam, trú xã Nghĩa Khánh cho biết, anh thường xuyên qua lại cầu treo Bến Mươi để ra đường Hồ Chí Minh, lo ngại rằng cầu bị xói lở phần móng nhìn thấy không bị nứt nẻ cột hay lộ sắt thép, tuy nhiên phần cột nằm nưới nước không thể nhìn thấy được. Rất mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra để người dân đi lại được đảm bảo an toàn.
Tại chân cầu treo, PV ghi nhận phần đất bao quanh cột đã bị xói lở mạnh để lộ ra các cột trụ. Khu vực đất bao quanh cột trụ có nhiều vết nứt và có nguy cơ sạt lở xuống sông. Phần cột nhìn thấy không bị nứt nẻ hay lộ sắt thép
Cầu treo Bến Mươi dài 202m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn là cầu nối giữa các tuyến đường QL48E, QL48D qua đường huyện ĐH 387 kết nối với đường Hồ Chí Minh nên lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua lại nhiều. Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng có phương án kiểm tra độ an toàn của cầu. Phía xã đã cho cắm biển hạn chế phương tiện, chú ý an toàn khi lưu thông.
Cầu treo Đò Rô ở xã Nghĩa Đồng cũng bị lộ các cột trụ. Khu vực đất xung quanh cột đã trôi hết để lộ ra các cột trụ. Phần đất gần cột cũng có nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở xuống sông. Phần cột trụ bị lộ ra nhìn thấy không bị nứt nẻ hay lộ sắt thép.
Cầu treo trước đây là cầu nối giữa hai xã Nghĩa Bình và Nghĩa Đồng nay là xã Nghĩa Đồng. Cầu là con đường huyết mạch giúp người dân lưu thông ra đường Hồ Chí Minh, qua lại buôn bán, giao thương giữa chợ Nghĩa Bình và chợ Sen nên lưu lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày khá nhiều.
Cầu treo Đò Rô dài 194,74m, rộng 2m, tải trọng 2,5 tấn, cầu đã từng được tu sửa. Ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, khi có thông tin cầu bị xói lở cột trụ đã cho kiểm tra và cắm biển cảnh báo, đắp các ụ bê tông hạn chế phương tiện. Đồng thời xã cũng đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng có phương án kiểm tra, sửa chữa cầu để người dân, phương tiện lưu thông được an toàn.
Tác giả: Hà Thủy
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn