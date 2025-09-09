Nghệ An: Bèo Tây ùn ứ hàng km trên sông Diễn Thủy, gây cản trở giao thông thủy

Thực trạng này gây ô nhiễm môi trường, cản trở và mất an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra vào luồng lạch, khu neo đậu của hàng trăm phương tiện ngư dân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)