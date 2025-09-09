Nghệ An: Bèo Tây ùn ứ hàng km trên sông Diễn Thủy, gây cản trở giao thông thủy

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu trên sông Diễn Thủy (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị bủa vây bởi bèo Tây và các loại rác thải. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Do lòng sông hẹp, bèo mắc kẹt, phủ kín nhiều đoạn sông. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Thực trạng này gây ô nhiễm môi trường, cản trở và mất an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra vào luồng lạch, khu neo đậu của hàng trăm phương tiện ngư dân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhiều tàu thuyền bị sự cố chân vịt quấn bèo, buộc ngư dân phải lặn xuống nước gỡ, tốn nhiều thời gian và công sức. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lượng lớn bèo Tây trôi nổi và ùn ứ trên mặt sông Diễn Thủy suốt chiều dài hàng km gây cản trở và mất an toàn giao thông đường thủy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nguồn tin: vietnamplus.vn