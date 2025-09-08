Nhiều nhà dân ở miền núi Nghệ An xuất hiện các vết nứt nẻ, sụt lún sâu

Your browser does not support the video tag.

Video nhà dân xã Mường Xén nứt nẻ, sụt lún sâu.

Tối 8/9, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho biết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã xuất hiện các vết nứt nẻ lớn, sụt lún sâu.

Chính quyền địa phương đã vận động và hỗ trợ một số gia đình di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Một số nhà dân xuất hiện vết nứt nẻ, sụt lún sâu. Ảnh CSCC

Theo đó, những ngày gần đây liên tiếp các hộ dân ở bản Sơn Hà, Sơn Thành, Lữ Thành (xã Mường Xén) phát hiện nền nhà xuất hiện các vết nứt nẻ lớn. Một số hộ xảy ra tình trạng sụt lún sâu, nền nhà xi-măng bị vỡ vụn. Người dân đã nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương để kiểm tra.

Thông tin từ xã Mường Xén, ghi nhận có 6 hộ gia đình ở các bản bị sụt lún, nứt nẻ nền nhà gồm: Vừ Y Dìa, Vừ Bá Tu, Lầu Vả Khư (cùng trú bản Sơn Hà), Vi Danh Tâm, Vi Thị Keo (cùng trú bản Sơn Thành) và hộ Vừ Bá Tính (trú bản Lữ Thành).

Kiểm tra thực tế, nhận thấy tình trạng nguy hiểm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ để 3 gia đình di dời người và tài sản sang ở nhà người thân. Các hộ còn lại đang được khắc phục tạm để ở do chưa bố trí được điểm di dời, song nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu từng ngày.

Nguyên nhân sụt lún bước đầu được xác định do địa chất và mưa lớn kéo dài. Ảnh CSCC.

Theo ông Thụ, xã hiện đã lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng, khuyến cáo người dân chủ động gia cố, di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến để đưa ra phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Mường Xén nguyên nhân bước đầu được xác định do đặc điểm địa chất không ổn định cộng với việc mưa lớn kéo dài thời gian qua đã khiến nền đất yếu và xảy ra sụt lún nguy hiểm.

Trước đó, xã Mường Xén đã bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra. Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, sạt lở đất, cuốn trôi nhiều nhà cửa và hoa màu, làm gián đoạn thông tin liên lạc và cô lập nhiều khu vực. Hàng trăm hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn