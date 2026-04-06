Nghệ An: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy

Theo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 26/3, Công an phường tiếp nhận đơn trình báo của anh N.T.H. trú tại khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh về việc trước đó, vào ngày 22/3, anh H. bị kẻ gian vào lấy trộm xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen có trị giá 24 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường tiến hành xác minh, phối hợp với đơn vị chức năng trích xuất hệ thống camera an ninh khoanh vùng đối tượng. Đến khoảng 15h ngày 31/3, Công an phường Trường Vinh bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm: N. Đ. X. T. ( 18 tuổi), N. Đ. M. (15 tuổi), đều trú tại phường Vinh Lộc và P. B. D. N. (15 tuổi), trú tại xã Kim Liên.

Nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp xe máy. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng thừa nhận trộm xe máy của anh H. vào ngày 22/3. Đấu tranh mở rộng vụ án, 3 đối tượng trên khai nhận từ ngày 12/3 đến 24/3, đã cùng với một số thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 12 – 14 thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các phường. Cụ thể, trong ngày 21/3, tại phường Vinh Hưng, nhóm đối tượng trộm 2 xe máy, nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen có trị giá 50 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 24/3, tại phường Thành Vinh, nhóm này trộm 1 xe máy Honda Wave Alpha, màu đỏ trị giá 26 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quốc Thanh

Nguồn tin: daidoanket.vn