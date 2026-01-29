Công an phường Vinh Phú bắt giữ 02 đối tượng trộm cắp xe máy

Trước đó, Công an phường Vinh Phú nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian bẻ khóa, trộm xe máy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vinh Phú nhanh chóng triển khai lực lượng, điều tra, làm rõ.

Đến ngày 22/01/2026, tại xã Đại Huệ, Công an phường Vinh Phú bắt giữ Hoàng Đình Khánh (sinh năm 1987), trú tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An và Hà Đức Bảo (sinh năm 1994), trú tại xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản.

Cán bộ Công an phường Vinh Phú lấy lời khai Hoàng Đình Khánh và Hà Đức Bảo

Tại Cơ quan Công an, ban đầu 02 đối tượng khai báo quanh co, tìm cách chối tội. Tuy nhiên trước tài liệu, chứng cứ do lực lượng Công an thu thập, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo đó, do không nghề nghiệp, nên để có tiền tiêu xài, Hoàng Đình Khánh cấu kết với Hà Đức Bảo thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vào đêm khuya hoặc rạng sáng, Khánh và Bảo điều khiển xe máy đi rà soát khu nhà trọ tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, khi phát hiện sơ hở thì phân công một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, đối tượng còn lại dùng vam phá khóa, rồi cả 02 nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi trộm được xe, Khánh và Bảo đưa về khu vực nghĩa địa xã Đại Huệ để cất giấu, chờ tìm nơi tiêu thụ, rồi tiếp tục quay lại địa bàn để thực hiện vụ trộm khác.

Đối tượng Hoàng Đình Khánh và Hà Đức Bảo cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Đáng chú ý, cả 02 đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, ma túy, cố ý gây thương tích...

Hiện Công an phường Vinh Phú đang tiếp tục truy tìm tang vật để sớm trao trả cho bị hại; đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý 02 đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nêu cao cảnh giác, không để xe gắn máy ở những nơi vắng vẻ, nên sử dụng thêm loại khóa chống trộm và gửi xe tại địa điểm có người trông giữ, khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc mất trộm tài sản, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn