Nghệ An: Bão số 3 làm 1 người bị thương, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Tính đến 14h ngày 22/7/2025, bão số 3 đã gây nhiều ảnh hưởng tại tỉnh Nghệ An.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, trong 2 ngày nay trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn khiến nước lũ trên các sông suối dâng cao, một số cầu tràn, đường bị ngập.

Đặc biệt, cầu tràn trên tuyến đường độc đạo dẫn vào 2 bản Xốp Cốc và bản Tạt (xã Yên Hòa) bị ngập sâu khoảng 1m khiến 200 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu tạm thời bị cô lập.

Theo báo cáo của các xã Bạch Ngọc, Nhôn Mai, Keng Đu, Yên Thành, Quang Đồng, Vĩnh Tường, Tam Thái, bão số 3 đã làm 1 người tại xã Yên Thành bị thương.

Ngoài ra, có 105 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Diện tích rau màu bị thiệt hại là 3,38 ha, cây trồng hàng năm 19,8 ha, cây ăn quả tập trung 1 ha. Diện tích rừng bị đổ gãy lên tới 130,3 ha; 13 cây bóng mát và cây xanh đô thị cũng bị gãy đổ.

Bão gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường từ ranh giới xã Na Loi vào UBND xã Keng Đu, với 5 điểm sạt lở ta luy dương và một điểm ta luy âm có nguy cơ cắt đứt đường. Xã Tam Thái ghi nhận 3 điểm bị sạt lở, ách tắc giao thông. Ngoài ra, 16 cột điện hạ thế bị gãy đổ, một số công trình cấp nước tại xã Keng Đu bị hư hỏng. Bão cũng cuốn trôi 74 con gia cầm, làm thiệt hại 0,4 ha ao nuôi thủy sản và khiến một cổng chào xóm ở xã Vĩnh Tường bị gãy đổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 22/7, tâm bão số 3 nằm trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12, di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển Nghệ An đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6; tại đảo Hòn Ngư và trạm khí tượng Quỳnh Lưu có gió giật cấp 6. Từ tối 21/7 đến sáng 22/7, nhiều nơi trong tỉnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 120mm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến sáng 22/7, có 2.816 tàu/12.644 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản đã được thông báo và hướng dẫn về nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, 2.811 tàu/12.624 lao động neo đậu trong tỉnh; 5 tàu/20 lao động còn đang hoạt động ven bờ tại vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đều nằm ngoài vùng nguy hiểm. Không có tàu cá mất liên lạc hay hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Lũ về trên Khe Pén xã Nhôn Mai làm hư hỏng hoa màu, đường giao thông

Ngay từ ngày 17/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành nhiều công điện khẩn chỉ đạo công tác ứng phó. UBND tỉnh cũng ra lệnh cấm biển, cấm tàu thuyền ra khơi. Chiều 20 và 21/7, nhiều đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành chủ trì đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống tại các điểm xung yếu ven biển và vùng nguy cơ cao.

Toàn tỉnh có 1.061 hồ chứa thủy lợi, trong đó 109 hồ do công ty thủy lợi quản lý, còn lại do địa phương quản lý. Đến sáng 22/7, 62 hồ đã đầy nước, 40 hồ có dung tích trên 70%, 31 hồ từ 50–70%, 26 hồ dưới 50%. Hai hồ lớn là Vực Mấu và Sông Sào đã được kiểm tra, vận hành xả lũ từ 8h sáng 22/7 theo phương án được duyệt.

Ngoài ra, Nghệ An có 23 hồ thủy điện đang vận hành, trong đó có 8 hồ đang xả điều tiết liên hồ chứa. Riêng thủy điện Bản Vẽ – hồ lớn nhất tỉnh đã được lệnh hạ giảm lưu lượng xả. Hiện các hồ vận hành bình thường, đảm bảo đúng quy trình và an toàn hạ du.

Tính đến giữa tháng 7/2025, Nghệ An đã gieo trồng khoảng 94.299 ha cây hàng năm vụ Hè Thu - Mùa, đạt 92,3% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa Hè Thu đạt 99,2%, lúa Mùa đạt 85,4%.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 21.231 ha (19.315 ha nước ngọt, 1.916 ha nước lợ), với hơn 4.000 lồng/bè, 3.500 nhà tạm, 580 chòi canh. Tỉnh đã yêu cầu người dân gia cố, neo buộc chắc chắn, đồng thời sơ tán 70 hộ dân/261 khẩu ở các xã ven sông, ven suối, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn