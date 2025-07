Hồ thủy lợi lớn nhất ở Nghệ An sẽ xả nước từ 15 giờ chiều nay

Theo Xí nghiệp Thủy lợi Nam Hoàng Mai, mực nước hồ Vực Mấu đo được lúc 10 giờ sáng ngày 22/7 là +18.05m. Việc xả nước sẽ được thực hiện với lưu lượng dự kiến từ từ 5m3/s đến 100m3/s, kéo dài cho đến khi mực nước trong hồ xuống tới cao trình +17.00m. Đơn vị vận hành sẽ liên tục theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp.

Hồ Vực Mấu sẽ xả nước vào 15h chiều nay.

Xí nghiệp cũng đã thông báo rộng rãi đến các cấp chính quyền địa phương vùng hạ du. Mục đích là để các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống và phối hợp thông báo cho người dân khu vực ảnh hưởng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại nếu có nguy cơ ngập úng xảy ra.

Hồ Vực Mấu có dung tích phòng lũ khoảng 125 triệu m3 nước và cao trình +22,21m. Hồ đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương và tưới tiêu cho 3.600ha đất sản xuất nông nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ. Trong số 109 hồ do các Công ty TNHH Thủy lợi quản lý, có 12 hồ đã đầy nước, 40 hồ đạt hơn 70% dung tích, 31 hồ đạt từ 50-70%, và 26 hồ dưới 50%. Đối với 952 hồ đập do các địa phương quản lý, có 160 hồ đã đầy nước, 423 hồ đạt hơn 70% dung tích, và 369 hồ đạt từ 40-70%.

Ngoài ra, hai hồ chứa thủy lợi lớn khác là hồ Vực Mấu và hồ Sông Sào (mực nước lúc 7 giờ ngày 20/7 là 75,12/75,7m) đều đã được kiểm tra, vận hành thử và sẵn sàng triển khai các phương án theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

