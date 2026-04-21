Nghệ An ban hành Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai giai đoạn 2026-2030

Mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch là 100% người dân vùng trọng điểm được phổ biến kiến thức. Các mục tiêu cụ thể nhằm duy trì và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho mọi tầng lớp nhân dân: Đảm bảo 100% hộ dân được tiếp cận thông tin cảnh báo sớm; 100% xã phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai (PCTT) có sự tham gia của cộng đồng; lồng ghép kỹ năng PCTT vào tất cả các cấp học.

Chỉ tiêu đến năm 2030: Phấn đấu 100% người dân tại các xã thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được trang bị kỹ năng phòng tránh thiên tai. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 và người có uy tín trong cộng đồng được phổ biến kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn: Nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt bằng việc tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên, cán bộ PCTT các cấp và lực lượng xung kích cơ sở. Cùng với đó, tập huấn chuyên biệt cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng như người già, trẻ em, người khuyết tật.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa phương thức truyền thống (loa phát thanh, pano) và hiện đại (mạng xã hội, tin nhắn SMS) để thông tin kịp thời đến người dân.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đa phương thức hóa kênh truyền dẫn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai cấp xã và các công trình quy mô nhỏ phục vụ giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, tài liệu hướng dẫn và lồng ghép kế hoạch PCTT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên toàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm đưa nội dung PCTT vào chương trình giảng dạy và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng dân quân tự vệ và xung kích cấp xã.

UBND các xã, phường trực tiếp rà soát địa bàn, lập danh sách khu vực ưu tiên và huy động người dân tham gia diễn tập, đánh giá rủi ro.

Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi...

