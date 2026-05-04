Nghệ An ban hành Kế hoạch kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với nhiều hoạt động tri ân sâu sắc

Kế hoạch hướng tới mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các hoạt động yêu cầu được tổ chức trang trọng, thiết thực, hướng về cơ sở và phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7/2026 với nhiều hình thức đổi mới, tăng cường ứng dụng nền tảng số. Nội dung tập trung khẳng định ý nghĩa của ngày 27/7 và biểu dương các gương người có công tiêu biểu vượt khó vươn lên.

Đặc biệt, đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 sẽ được triển khai sâu rộng từ tháng 5 đến tháng 12/2026 trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch.

Theo Kế hoạch, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được diễn ra trên địa bàn tỉnh. Dự kiến cuối tháng 5/2026, sẽ tổ chức đoàn 75 người gồm các đại biểu người có công tiêu biểu sẽ đi gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hà Nội và thăm lại chiến trường xưa. Ngoài ra, sẽ có đoàn Đại biểu người có công tiêu biểu đi dự Hội nghị tri ân người có công toàn quốc và trao trả kỷ vật liệt sĩ trong tháng 7/2026.

Từ ngày 01/7 đến 27/7/2026, 06 đoàn đại biểu của tỉnh sẽ viếng các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích trong và ngoài tỉnh.

Trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 20h00 ngày 26/7/2026.

UBND tỉnh chú trọng chăm lo đời sống vật chất thông qua việc cấp phát quà tặng kịp thời phối hợp tặng quà của Chủ tịch nước cho 77.666 người; trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 260 gia đình người có công tiêu biểu và các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng với tổng kinh phí hỗ trợ đơn vị và gia đình tiêu biểu là 676.500.000 đồng; hỗ trợ 196 người có công không thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước với kinh phí 58.800.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cân đối qua cấp xã.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị và địa phương, trong đó giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch.

