Vivo S2 lộ diện, pin 7.050 mAh

Nếu bạn đang tìm kiếm một smartphone có thiết kế mỏng nhẹ và cấu hình mạnh mẽ, thông tin về mẫu Vivo S2 sẽ rất hữu ích. Những hé lộ mới nhất từ hãng đã cho thấy toàn bộ diện mạo cùng các trang bị phần cứng ấn tượng của mẫu smartphone này.

Theo Gizmochina, Vivo S2 có độ mỏng chỉ 7.99mm và cụm camera mang tên Iconic Camera Design. Màn hình cong 3D của máy có kích thước 6.83 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba màu sắc: trắng lụa, xanh saphia và nâu đồng.

Về khả năng chụp ảnh, Vivo S2 được trang bị cảm biến chính Sony IMX852 với độ phân giải 50 megapixel, cùng camera selfie 32 megapixel. Cả hai camera đều hỗ trợ quay video 4K, đi kèm với các tính năng như chân dung ánh sáng Aura và quay video kép.

Sức mạnh của máy đến từ chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, với điểm số AnTuTu đạt khoảng 970.000 điểm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, Vivo S2 được trang bị viên pin dung lượng 7.050 mAh, giúp người dùng thoải mái chơi game và xem phim suốt cả ngày.

Điện thoại chạy trên giao diện OriginOS 6, tích hợp nhiều tiện ích thông minh như tính năng tạo nội dung AI, trợ lý ghi chép AI và bộ công cụ văn phòng Vivo Office Kit. Ngoài ra, tính năng tìm kiếm khoanh tròn thế hệ thứ hai và khả năng chia sẻ tệp nhanh chóng bằng thao tác lắc máy cũng có mặt trên dòng sản phẩm.

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn