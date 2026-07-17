Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Kế hoạch hướng đến mục tiêu thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản theo tinh thần Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ nỗ lực giảm nghèo bền vững, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về các chỉ tiêu cụ thể, tỉnh Nghệ An phấn đấu: Duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo) của tỉnh từ 0,5% đến 1,5%/năm, riêng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân khoảng 0,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 giảm xuống dưới 20%.

Theo Kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP) cho đến hết ngày 31/12/2026 để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm 2026.

Từ ngày 01/9/2026, toàn tỉnh tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia mới giai đoạn 2027-2030 (theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP và Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT) để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngày 01/01/2027.

Giai đoạn 2027-2030: Thực hiện rà soát định kỳ hàng năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2027-2030 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội liên quan.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Kế hoạch xác định rõ 4 nhóm giải pháp, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông và bản tin khối/xóm/bản. Tích cực nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả giữa doanh nghiệp và người nghèo; giới thiệu và biểu dương các tấm gương hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, cổ vũ tinh thần tự lực vươn lên.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ nâng cao thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản, gắn chính sách giảm nghèo với việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường). Triển khai các chính sách hỗ trợ có điều kiện, tín dụng ưu đãi, kết nối việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn khó khăn; duy trì hiệu quả Chương trình giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn.

Tổ chức rà soát, phân loại đối tượng chính sách, thực hiện công tác rà soát khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, tránh bỏ sót hoặc xác định sai đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nguyên tắc "Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung".

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn nghèo và các dự án hỗ trợ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện trục lợi chính sách hoặc sai sót trong rà soát.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch, gồm: Nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030); Ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, xã); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp tổ chức triển khai, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn, rà soát và trình phê duyệt kết quả định kỳ hằng năm; chịu trách nhiệm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và quản lý cơ sở dữ liệu.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước.

Các Sở: Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường và đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin.

UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch rà soát tại địa bàn, thực hiện cập nhật kết quả lên hệ thống dữ liệu quốc gia (https://csdlhn.mae.gov.vn) và chủ động cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát quá trình xác định đối tượng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn