Nghệ An ban hành công điện khẩn tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm

Xã Hùng Châu đã tiêu hủy hơn 18 nghìn con gia cầm mắc cúm gia cầm H5N1. (Ảnh: HC)

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn về việc tập trung phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, dịch bệnh cúm gia cầm đang lây lan nhanh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như: xã Hùng Châu, phường Hoàng Mai.

Nguyên nhân do việc chăn nuôi nông hộ, trang trại quy mô nhỏ, chưa bảo đảm điều kiện an toàn dịch bệnh, kết hợp với thời tiết diễn biến bất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt thấp, hầu hết đàn gia cầm xảy ra dịch đều chưa được tiêm phòng; công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật chưa chặt chẽ và một số địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó cấp bách.

Lực lượng chức năng thu gom vịt trên địa bàn xã Hùng Châu bị mắc cúm H5N1 đi tiêu hủy, khoanh vùng, khống chế dịch. (Ảnh: HC)

Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh từ cơ sở để kịp thời phát hiện, báo cáo, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý dứt điểm ngay khi ổ dịch mới phát sinh. Đối với các địa phương đang có dịch, chính quyền cơ sở phải huy động mọi nguồn lực khoanh vùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh theo quy định, tuyệt đối không để dịch lây lan dây dưa kéo dài.

Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan diện rộng và lây truyền sang người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng là rất lớn.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn để tổ chức tiêm phòng vaccine triệt để, nhất là tại vùng dịch, vùng nguy cơ cao và vùng có ổ dịch cũ; tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học và yêu cầu người dân kịp thời khai báo khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh, nghiêm cấm hành vi giấu dịch, bán chạy hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng như kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có vật nuôi bị tiêu hủy theo đúng quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc cố tình trốn tránh kiểm dịch...

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn