Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về đợt đặc xá lớn nhất lịch sử dịp 80 năm Quốc khánh

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 29-8, tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước, thượng tướng Lê Văn Tuyến - thứ trưởng Bộ Công an - cho hay trong số 13.920 người được đặc xá lần này không có trường hợp nào trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Năm 2025 có số phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ trong 80 năm qua, nhà nước đã có 40 lần đặc xá cho phạm nhân.

Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt mà đủ điều kiện theo quy định tại quyết định của Chủ tịch nước và Luật Đặc xá thì được trở về với gia đình và cộng đồng.

Trong năm 2025, Đảng, Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đợt 30-4, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.055 người, và đợt này là 13.920 người.

"Nếu tính tổng cả hai đợt, đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay.

Như tôi đã nói đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nên đây là chính sách đặc biệt nhân đạo của Đảng, Nhà nước...", thượng tướng Tuyến nhấn mạnh.

66 phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá

Cũng tại cuộc họp báo, báo chí nêu câu hỏi có bao nhiêu phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá, và cụ thể là những nước nào, tội danh gì?

Trả lời nội dung này, thượng tướng Lê Văn Tuyến cho hay trong số 13.920 phạm nhân và người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá đợt hai này, có 66 phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá.

Trong đó có 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ, thuộc 18 quốc tịch khác nhau. Cụ thể, Trung Quốc 21 phạm nhân, Lào 11 phạm nhân, Hàn Quốc 6 phạm nhân, Nigeria 5 phạm nhân, Đài Loan 4 phạm nhân, Mỹ 3 phạm nhân, Mông Cổ 2 phạm nhân, Singapore 2 phạm nhân.

Malaysia 2 phạm nhân, Ấn Độ 1 phạm nhân, Algeria 1 phạm nhân, Cameroon 1 phạm nhân, Campuchia 1 phạm nhân, Colombia 1 phạm nhân, Úc 1 phạm nhân...

Cũng theo ông Lê Văn Tuyến, 66 phạm nhân này phạm rất nhiều tội khác nhau.

Ông Cấn Đình Tài - Ảnh: GIA HÂN

Phần lớn người được đặc xá trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài nhấn mạnh, đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Đây là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các trại giam, cơ quan liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

"Quá trình xét đặc xá, không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế nào với bất kỳ phạm nhân nào.

Mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", ông Cấn Đình Tài nói.

Những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình.

Chính sách này được nhân dân trong nước đồng tình ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Dù số lượng người được đặc xá lớn nhưng theo ông Tài, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên.

"Phần lớn người được đặc xá trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện", ông Cấn Đình Tải cho hay.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, là năm bản lề mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt.

Đợt 1 vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đợt 1, Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định đặc xá cho hơn 8.055 người. Đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ