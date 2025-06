Nghệ An: 11 cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu nửa năm bất ngờ phải quay lại làm việc

Chưa trình cấp có thẩm quyền vẫn ra quyết định

Ngày 19/6/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 2985/SNV-TCBC ngày 13/6/2025 về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế.

Đồng thời yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu thu hồi các Quyết định nghỉ hưu trước tuổi (hoặc Quyết định thôi việc) đối với 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện này; xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trước ngày 25/6/2025.

Lí do: Việc UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành các quyết định nghỉ hưu trước tuổi khi chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là trái với quy định tại Khoản 4, Điều 12 và Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế (được thay thế bởi Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ).

Nguyên 11 cán bộ, công chức cấp xã gồm: Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát- Hồ Hữu Châu (SN 1969); Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Cầu Giát- Nguyễn Văn Lương (SN 1971); Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Hồng- Hoàng Thị Trúc (SN 1973); Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng- Trình Bình Trọng (SN 1967); Phó bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hưng- Ngô Quang Ngữ (SN 1970); Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Bá- Hồ Khắc Thành (SN 1970); Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa- Hồ Minh Triêu (SN 1965); Chủ tịch Hội nông dân xã Quỳnh Thọ- Nguyễn Văn Chiến (SN 1971); Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Minh- Hồ Diên Xuân (SN 1966); Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương- Nguyễn Văn Tuệ (SN 1964); Chủ tịch MTTQ xã Quỳnh Lương - Nguyễn Văn Miên (SN 1969).

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào khoảng cuối năm 2024, 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu được UBND huyện ra quyết định nghỉ hưu trước tuổi (Quyết định thôi việc). Mặc dù chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng số cán bộ, công chức cấp xã này vẫn được nghỉ hưu sớm.

Trong 11 cán bộ, công chức cấp xã đáng chú ý có các trường hợp đã gần đủ tuổi về hưu như: Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương- Nguyễn Văn Tuệ (SN 1964) và Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa- Hồ Minh Triêu (SN 1965). Tuy nhiên có nhiều trường hợp tuổi đang trẻ cũng được UBND huyện Quỳnh Lưu quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi như: Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Hồng- Hoàng Thị Trúc (SN 1973); Chủ tịch Hội nông dân xã Quỳnh Thọ- Nguyễn Văn Chiến (SN 1971).

Đại diện lãnh đạo địa phương nói gì?

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Trần Việt Dũng cho biết, trước khi sáp nhập các xã thì trên địa bàn thừa nhân sự nên buộc phải ra quyết định để 11 cán bộ, công chức các xã phải nghỉ hưu trước tuổi để cân bằng bộ máy.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: Tại sao UBND huyện duyệt Quyết định nghỉ hưu trước tuổi (Quyết định thôi việc) mà chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt?.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu trả lời: "11 cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu là theo chủ trương của Ban thường vụ Huyện ủy. Hiện tại mọi việc xong rồi, các cán bộ, công chức này đã quay lại làm việc và được bố trí hợp lý".

Trao đổi với PV Báo Đại Biểu nhân dân, Bí thư Huyện ủy Quỳnh lưu Hoàng Văn Bộ cho biết, mọi việc đã xong cả rồi. Chúng tôi giao cho UBND huyện xử lý và báo việc này cho tỉnh theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh Nghệ An thông tin, việc này UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Quỳnh Lưu xử lý rồi.

Được biết, sau khi nắm được thông tin, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND huyện Quỳnh Lưu lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho các cán bộ, công chức trên (nếu có nguyện vọng), trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp có nguyện vọng tiếp tục công tác, chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí công việc phù hợp tại các xã mới theo đúng quy định.

Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Quỳnh Lưu triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Việc 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu được quyết định nghỉ hưu sớm khi chưa chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là sai hoàn toàn, gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc đã diễn ra khá lâu nhưng đến nay UBND huyện Quỳnh Lưu mới giải quyết theo chỉ đạo theo công văn của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, mức độ xử lý chỉ ở mức nhắc nhở, cảnh cáo đối với những cá nhân và tập thể liên quan.

Ngày 17/6, thông tin từ Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. 130 xã, phường sau sáp nhập ở Nghệ An kết nối trực tuyến để vận hành thử nghiệm mô hình bộ máy chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 20/6.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 130 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã và 11 phường; trong đó có 110 xã, 11 phường hình thành sau sắp xếp và 9 xã không thực hiện sắp xếp là: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh, Châu Bình.

Tác giả: Nguyễn Văn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn