Đeo tai nghe điện thoại khi đang lái xe, đừng tưởng không bị phạt

Một tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thời thông tin bùng nổ, lái xe 30 phút hoặc một tiếng trên đường cũng không thể không kết nối thông tin với người quản lý, đồng nghiệp, khách hàng qua điện thoại.

Áp lực thông tin hay thói quen?

Thực tế ai cũng có những lúc chủ quan nghĩ mình chỉ nghe điện thoại mấy giây chứ không lâu. Thói quen này có thể khiến nhiều người mất tiền đóng phạt và trừ điểm trên bằng lái xe.

Luật Giao thông đường bộ 2008 không liệt kê rõ nhưng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi lái xe trên đường bộ (khoản 6 điều 9).

Cụ thể hóa điều cấm này, Nghị định 168 năm 2024 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định rõ hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông" sẽ bị phạt.

Không chỉ người đang lái ô tô, mà người đang lái xe máy, xe đạp có hành vi trên đều bị xử phạt.

Mức phạt cho hành vi trên đối với người lái xe ô tô từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, tài xế bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì tài xế sẽ bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe (điểm d, khoản 16, điều 6).

Đi xe đạp nghe điện thoại cũng vi phạm

Người đang lái xe mô tô, xe máy vi phạm sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng, bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Vi phạm mà còn gây tai nạn sẽ bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe (theo điểm d, khoản 13, điều 7, nghị định trên).

Cũng với lỗi vi phạm này, mức phạt dành cho người lái xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ khác là từ 100.000 đến 200.000 đồng (điểm h, khoản 1, điều 9).

Việc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại với bất kỳ mục đích gì đều có thể làm phân tán sự tập trung của người lái xe và làm ảnh hưởng đến năng lực xử lý tình huống bất trắc trên đường.

Mức phạt theo Nghị định 168 cho hành vi này tăng nhiều so với quy định trước đây.

Theo Nghị định 100 năm 2019 thì hành vi "dùng tay sử dụng điện thoại di động" khi đang lái ô tô mới bị phạt, mức phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng (sau đó tăng từ 2 đến 3 triệu đồng - theo Nghị định 123 năm 2021). Người lái xe máy và xe đạp có hành vi này thì không bị phạt.

Tác giả: Luật sư Nguyễn Thị Thu Tâm