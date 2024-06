Ngày 1/7, Bộ Công an ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 1/7 tới đây, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở sẽ chính thức ra mắt trên toàn quốc. Đây là lực lượng được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Để chuẩn bị cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có 12 địa phương được chọn làm điểm lễ (Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau).

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở