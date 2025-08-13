Bế mạc phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 13/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 48. Trước phiên bế mạc, UBTVQH đã cho ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi)…

Nội dung được xem xét kỹ lưỡng, kết luận rõ ràng

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Phiên họp thứ 48 với 17 nội dung để chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới đây. Là phiên đầu tiên triển khai một số quy định mới của Quy chế làm việc của UBTVQH, phiên họp thực hiện nghiêm việc chỉ những nội dung đủ điều kiện mới bố trí vào chương trình, không còn tình trạng các cơ quan đề nghị điều chỉnh nhiều lần. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các cơ quan của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan hữu quan; qua đó bảo đảm mọi nội dung được xem xét kỹ lưỡng, kết luận rõ ràng, đồng thuận cao, đồng thời rút ngắn thời gian ban hành các quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc.





Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, gửi tới các ĐBQH theo đúng thời gian quy định. Đối với các nghị quyết đã được UBTVQH biểu quyết thông qua, đề nghị rà soát kỹ thuật văn bản, hoàn chỉnh thể thức và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành triển khai.

Tập trung nhiệm vụ chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các cơ quan cần tập trung nhiệm vụ chuẩn bị cho các phiên họp tiếp theo, đặc biệt là Phiên họp tháng 9 - phiên họp cao điểm cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 là hết sức nặng nề, quan trọng. Cùng với đó là công tác chuẩn bị bầu cử và các văn bản tổ chức bầu cử; và một khối lượng rất lớn, khoảng 50 dự án luật, nghị quyết quan trọng, trong đó, nhiều dự án các cơ quan dự kiến sẽ xin ý kiến UBTVQH tại phiên họp 48 lần này nhưng chưa kịp chuẩn bị.

“Trường hợp các cơ quan kịp chuẩn bị, để tránh dồn quá nhiều nội dung sang phiên họp tháng 9, thì ngay cuối tháng 8 này, UBTVQH có thể bố trí thêm phiên họp khác để xem xét một số nội dung nếu cơ quan trình đã gửi hồ sơ và đã được cơ quan của Quốc hội thẩm tra” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Các đại biểu tại phiên bế mạc.





Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn hiệp thương, giới thiệu ứng cử để trình UBTVQH xem xét đúng tiến độ đề ra; rà soát chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm phù hợp với luật hiện hành và tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để có kế hoạch triển khai cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị toàn bộ các cơ quan của Quốc hội chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức hữu quan để tham gia tích cực vào các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Trong đó, đặc biệt lưu ý cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với khoảng 2.300 đại biểu Quốc hội các khóa tới đây; lưu ý rà soát kỹ lưỡng với sự tham gia của số lượng lớn các đại biểu, đúng vào thời điểm chuẩn bị tổ chức rất nhiều các hoạt động lớn dịp 2/9; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn, chủ động, chu đáo. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động trong Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam như: hoạt động "Về nguồn" tại Tuyên Quang vào ngày 16/8 tới; tham gia Triển lãm quốc gia về thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn