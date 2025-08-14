Cán bộ chưa có nhà công vụ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã xem xét, thảo luận và thông qua 17 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chính sách này nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhanh chóng ổn định điều kiện làm việc, yên tâm công tác tại trụ sở trung tâm hành chính - chính trị mới sau sắp xếp.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua các Nghị quyết

Theo đó, mức hỗ trợ đối với người chưa được bố trí nhà công vụ là 3 triệu đồng/người/tháng; trường hợp đã được bố trí nhà công vụ là 1 triệu đồng/người/tháng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50km trở lên đối với vùng đồng bằng; 40km trở lên đối với vùng miền núi, biên giới sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này dự kiến khoảng 120 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho 1.628 người không ở nhà công vụ hơn 119,6 tỷ đồng và hỗ trợ 20 người cấp xã khoảng 480 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết: "Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định các cơ chế, chính sách địa phương, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị sau sắp xếp. Đây là những chính sách quan trọng theo thủ tục rút gọn trong quá trình ban hành chính sách địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, kiến tạo và phục vụ người dân".

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV