Công an Nghệ An: Chuẩn bị tốt cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Huấn luyện các bài võ thuật và phương án diễn tập phòng thủ chuẩn bị cho Lễ ra mắt

Nghệ An là một trong 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn tổ chức “điểm” Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của toàn quốc nên trong những ngày này, Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực triển khai các nội dung công việc bảo đảm điều kiện tốt nhất cho buổi Lễ ra mắt cũng như triển khai hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công an tỉnh đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết chế độ, chính sách của Tổ bảo vệ ANTT; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt; xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng này để ngay sau khi ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tập luyện các khối diễu hành qua khán đài

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị tham mưu Đảng ủy, UBND cùng cấp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như: Rà soát, lựa chọn nhân sự tham gia các Tổ bảo vệ ANTT tại các phường, xã bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của lực lượng này.

Lễ ra mắt điểm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Để lễ ra mắt được tổ chức trang trọng và đúng theo hướng dẫn, Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện lực lượng biểu diễn võ thuật; diễn tập 03 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, diễu hành biểu dương lực lượng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để Lễ ra mắt thành công tốt đẹp.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là “cánh tay nối dài” cho lực lượng Công an

Ở các địa bàn cơ sở của tỉnh Nghệ An, những ngày này các đơn vị cũng gấp rút hoàn thiện nội dung để chuẩn bị cho Lễ ra mắt diễn ra trang trọng. Tại huyện Diễn Châu, buổi lễ dự kiến được tổ chức tại sân vận động huyện. Ban tổ chức huy động nhiều phương tiện gồm ô tô và mô tô, cùng băng rôn, khẩu hiệu để tham gia hoạt động diễu hành, biểu dương lực lượng. Theo thống kê của Công an huyện Diễn Châu, hiện trên địa bàn toàn huyện, tham gia bảo vệ ANTT có 03 lực lượng là Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Dân phòng, trong đó tại mỗi thôn xóm được bố trí ít nhất 01 đồng chí Công an xã bán chuyên trách hoặc Bảo vệ dân phố, Dân phòng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Còn tại huyện Tương Dương, là một địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh, Công an huyện Tương Dương cho biết đã tập huấn xong nghiệp vụ cho 100% lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; chỉ đạo các lực lượng diễn tập thực binh xử lý 03 tình huống, diễu hành xung quanh sân vận động của huyện… Huyện sẽ có 146 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sau khi ra mắt, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn sẽ bố trí phòng làm việc cho lực lượng này tại Nhà văn hóa thôn, xóm. Lực lượng Công an các xã, thị trấn cũng xây dựng quy chế phối hợp để gắn trách nhiệm đối với từng tổ ANTT ở cơ sở để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT theo kế hoạch, phương án đã xây dựng.

Công an Nghệ An luôn chú trọng, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Tổ bảo vệ ANTT, quy định số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Lễ ra mắt theo đúng quy định và tiến độ đề ra; bảo đảm các điều kiện về trụ sở làm việc, công cụ hỗ trợ, kinh phí để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Sau khi tổ chức lễ ra mắt, Công an tỉnh sẽ nhanh chóng kiện toàn để đưa lực lượng này vào hoạt động. Trong thời gian qua, Công an tỉnh cũng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu chính quyền các cấp xây dựng và kiện toàn đội ngũ nhân sự tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Chính bởi vậy, tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng, sau lễ ra mắt và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào thực tiễn trong đời sống xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã trong bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, phối hợp, hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để lực lượng này phát huy vai trò, vị thế của mình, tỉnh Nghệ An cũng sẽ xây dựng, đề xuất một số chính sách liên quan đến hỗ trợ cho tổ bảo vệ ANTT nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo sự khích lệ, động viên lực lượng tham gia thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn