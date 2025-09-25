Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á và Hà Nội bất ngờ góp mặt ở vị trí thứ 5. Đây không chỉ là thành phố duy nhất của Việt Nam mà còn là đại diện duy nhất của cả Đông Nam Á được gọi tên trong danh sách này. Việc xuất hiện trong một bảng xếp hạng uy tín quốc tế không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội để Hà Nội khẳng định bản sắc riêng trên bản đồ du lịch khu vực.

Hà Nội là thành phố duy nhất của Việt Nam mà còn là đại diện duy nhất của cả Đông Nam Á được gọi tên trong danh sách 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á. (Ảnh: Time Out)

Theo Time Out ngày 15/9/2025, danh sách năm nay gồm bảy địa danh: Ibaraki và Kyoto (Nhật Bản), đảo Nami (Hàn Quốc), khu thắng cảnh quốc gia Alishan (Đài Loan, Trung Quốc), Trương Gia Giới và Cửu Trại Câu (Trung Quốc), cùng với Hà Nội (Việt Nam). Trong đó, Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 5 ngang hàng với những địa điểm vốn nổi tiếng lâu đời về du lịch mùa thu như Kyoto hay Nami.

Time Out nhấn mạnh: Hà Nội ít khi được nhắc đến như một điểm ngắm mùa thu ở châu Á, nhưng chính sự "thiếu quen thuộc" này lại đem đến bất ngờ thú vị cho du khách. Thành phố cổ kính mang đến trải nghiệm rất riêng khi mùa thu về dù không rực rỡ lá đỏ như Nhật Bản, cũng không phủ kín sắc vàng như Hàn Quốc, nhưng có một sự dung dị, trầm mặc khiến ai từng trải qua đều khó quên.

Sắc thu đặc biệt của Hà Nội

Không phải ngẫu nhiên Hà Nội được chọn vào danh sách. Với du khách quốc tế, mùa thu Hà Nội mang nhiều nét đặc biệt.

Thời tiết lý tưởng: Theo VOV, khác với cái oi ả của mùa hè hay rét buốt mùa đông, mùa thu Hà Nội thường dịu mát, có nắng vàng nhẹ, gió heo may và bầu trời trong xanh. Đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm để dạo phố, khám phá không gian đô thị.

Những con đường quen thuộc như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú hay ven hồ Tây, hồ Gươm trở nên rực rỡ khi hàng cây thay lá. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Khung cảnh nên thơ: Những con đường quen thuộc như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú hay ven hồ Tây, hồ Gươm trở nên rực rỡ khi hàng cây thay lá. Lá vàng phủ trên vỉa hè, trên mái phố cổ, khiến không gian vừa lãng mạn vừa hoài niệm. Nhiếp ảnh gia và du khách thường lựa chọn tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để ghi lại khoảnh khắc mùa thu Hà Nội.

Âm hưởng văn hoá: Theo Tin tức 24h, mùa thu Hà Nội còn gắn liền với Tết Trung thu. Du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội tại phố Hàng Mã với đèn lồng, múa lân, bánh trung thu và những âm điệu dân gian. Khi đêm xuống, ánh đèn rực rỡ khiến khu phố cổ trở nên lung linh, kỳ ảo cũng là một trải nghiệm khó tìm thấy ở nhiều nơi khác trong khu vực.

Sự tĩnh lặng xen lẫn hối hả: Hà Nội trong mùa thu mang hai sắc thái trái ngược mà hòa hợp. Ban ngày, phố phường rực rỡ và náo nhiệt, nhưng buổi sớm hay khi chiều muộn, không gian lại như chậm lại, gợi cảm giác bình yên. Chính sự đan xen này tạo nên sức hút khác biệt.

Hà Nội khác gì so với Kyoto hay đảo Nami?

Theo Japanhighlights, Kyoto được xem là "thủ phủ mùa thu" của Nhật Bản với những rặng lá đỏ tại Kiyomizu-dera, Arashiyama. Đảo Nami của Hàn Quốc nổi tiếng nhờ hàng cây ngân hạnh vàng óng và khung cảnh lãng mạn gắn liền với phim truyền hình. Trong khi đó, Hà Nội lại không dựa vào sắc lá nổi bật mà thu hút bởi sự tổng hòa: kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại, nhịp sống đời thường, văn hóa ẩm thực và đặc biệt là không khí thu dịu dàng.

Mùa thu ở Kyoto. (Ảnh: Japanhighlights)

Time Out nhận định: nếu Kyoto hay Nami mang đến trải nghiệm "chuẩn chỉnh" cho những ai muốn ngắm lá, thì Hà Nội đem lại một cách cảm nhận mùa thu rất khác, đó là sự hòa mình vào đời sống đô thị, đi bộ trong những con phố cổ, ngồi uống cà phê trứng ven hồ hay lặng ngắm đèn lồng Trung thu.

Ý nghĩa của việc được vinh danh

Theo bài viết của Tuổi Trẻ, việc Hà Nội được Time Out lựa chọn có ý nghĩa lớn cho ngành du lịch. Trước hết, đây là một cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Hà Nội vốn đã quen thuộc với du khách quốc tế qua hình ảnh phở, bún chả, hồ Hoàn Kiếm hay phố cổ. Nay, yếu tố mùa thu tiếp tục bổ sung thêm một "thương hiệu du lịch" mới, gợi mở nhiều sản phẩm và trải nghiệm độc đáo.

Hà Nội đem lại một cách cảm nhận mùa thu rất khác cho du khách. (Ảnh: VOV)

Thứ hai, danh hiệu này khẳng định sức hút văn hóa – thiên nhiên của thủ đô. Không cần đến những cảnh quan hùng vĩ, Hà Nội vẫn có thể chinh phục du khách bằng vẻ đẹp dung dị, đời thường. Đây là minh chứng rằng bản sắc đô thị, nếu được khai thác đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quốc tế.

Cuối cùng, đây còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn. Để giữ được sự hấp dẫn của mùa thu, Hà Nội cần tiếp tục chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, giữ gìn phố cổ và duy trì các lễ hội truyền thống.

Cơ hội phát triển du lịch mùa thu

Theo Thanh Niên, Hà Nội có thể tận dụng danh hiệu này để phát triển các tour và sản phẩm chuyên biệt cho mùa thu. Chẳng hạn, tour đi bộ ngắm lá vàng kết hợp chụp ảnh, tour trải nghiệm Trung thu phố cổ, hay tour ẩm thực theo mùa với cốm, sấu, hồng ngâm. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với thu Hà Nội, dễ tạo ấn tượng cho du khách quốc tế.

Hà Nội có thể tận dụng danh hiệu này để phát triển các tour và sản phẩm chuyên biệt cho mùa thu. (Ảnh: VnEconomy)

Ngoài ra, việc quảng bá hình ảnh mùa thu trên các nền tảng truyền thông, hợp tác với các hãng hàng không, khách sạn để tung gói dịch vụ "Autumn in Hanoi" cũng là hướng đi khả thi. Nhiều thành phố châu Á đã thành công khi thương mại hóa mùa thu như Kyoto hay Hàn Quốc, và Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi, nhưng theo cách riêng phù hợp với bản sắc Việt.

Kỳ vọng về một "thương hiệu mùa thu"

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những danh hiệu từ tạp chí uy tín quốc tế là "tấm vé vàng" giúp thành phố định vị thương hiệu. Hà Nội đã có ẩm thực đường phố được Time Out xếp hạng Top 2 châu Á và nay tiếp tục có thêm mùa thu đẹp nhất châu Á. Nếu biết tận dụng, hai lợi thế này có thể kết hợp để tạo thành một bản sắc kép cho du lịch thủ đô: vừa là thiên đường ẩm thực đường phố, vừa là điểm đến mùa thu thơ mộng.

Việc Hà Nội được Time Out lựa chọn có ý nghĩa lớn cho ngành du lịch. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Điều quan trọng, như các chuyên gia nhấn mạnh, là phát triển phải đi cùng với gìn giữ. Hà Nội cần giữ nguyên sự mộc mạc và chân thực của mùa thu từ những con đường lá vàng, gánh hàng cốm đến đêm Trung thu rực rỡ. Chỉ khi bản sắc ấy được bảo tồn, danh hiệu quốc tế mới thật sự có ý nghĩa và giá trị lâu dài.

Tác giả: Nguyệt Phạm (Theo Time Out, VOV, Tuổi trẻ)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn