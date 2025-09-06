Sa Pa lọt top các điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hấp dẫn nhất châu Á

Đến với Sapa, bạn sẽ có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nền văn hóa say đắm lòng người.

Sa Pa từ lâu được biết đến là nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc. Những thửa ruộng bậc thang trùng điệp, các bản làng ẩn mình trong mây, cùng dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với đỉnh Fansipan – “nóc nhà Đông Dương” – đã khiến du khách trong và ngoài nước say lòng.

Theo dữ liệu từ Agoda, lượng tìm kiếm về Sa Pa tăng 21% so với cùng kỳ, cho thấy điểm đến này đang ngày càng lan tỏa sức hấp dẫn. Không chỉ nổi bật về cảnh quan, Sa Pa còn hấp dẫn bởi những chợ phiên sơn cước rực rỡ sắc màu, nơi du khách có thể khám phá đời sống, văn hóa và ẩm thực đặc trưng của các dân tộc thiểu số. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa truyền thống đã góp phần đưa Sa Pa trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Một trong những điều đặc biệt của Sa Pa chính là sự thay đổi cảnh sắc theo mùa. Mùa xuân rực rỡ hoa mận, hoa đào; mùa hạ xanh mướt mạ non; mùa thu vàng óng thung lũng ruộng bậc thang; còn mùa đông, thị trấn chìm trong sương mù, thậm chí có tuyết phủ trắng, hiện tượng hiếm thấy ở khí hậu nhiệt đới. Chính sự đa dạng này đã tạo nên bức tranh thiên nhiên bốn mùa đầy mê hoặc.

Trong bảng xếp hạng của Agoda, ba vị trí dẫn đầu thuộc về Cao nguyên Cameron (Malaysia), Khao Yai (Thái Lan) và Puncak (Indonesia). Các điểm đến còn lại trong top 8 gồm Fujikawaguchiko (Nhật Bản), Kenting (Đài Loan – Trung Quốc), Sa Pa (Việt Nam), Munnar (Ấn Độ) và Pyeongchang-gun (Hàn Quốc). Danh sách được tổng hợp dựa trên lượng tìm kiếm chỗ ở từ ngày 15/2 đến 15/8/2025, tại các địa phương có dân số dưới 50.000 người ở 8 thị trường du lịch lớn của châu Á.

Việc Sa Pa góp mặt trong nhóm những điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hấp dẫn nhất châu Á không chỉ là niềm tự hào cho du lịch Việt Nam mà còn mở ra cơ hội quảng bá sâu rộng hơn hình ảnh đất nước, con người và văn hóa đặc sắc đến bạn bè quốc tế.

Tác giả: Mây Hạ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn