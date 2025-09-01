Gợi ý 6 điểm đến hấp dẫn khi du lịch miền Trung

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm lý tưởng để gác lại guồng quay công việc, tận hưởng một chuyến đi ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc và hệ thống du lịch phát triển, miền Trung luôn là lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là 6 điểm đến nổi bật mà bạn không nên bỏ lỡ trong kỳ nghỉ sắp tới.

Đà Nẵng – thành phố biển năng động

Được mệnh danh là “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng là điểm đến hút khách bậc nhất miền Trung mỗi dịp nghỉ lễ. Từ biển Mỹ Khê trong xanh, bán đảo Sơn Trà xanh mát đến những cây cầu độc đáo bắc qua sông Hàn, thành phố này mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm phong phú.

Ảnh Bazan Travel

Dịp 2/9, Đà Nẵng thường tổ chức các sự kiện đặc sắc như đua thuyền truyền thống, âm nhạc đường phố, trình diễn Kpop dance hay lễ hội bài chòi dân gian. Tuy nhiên, thời tiết đầu tháng 9 đôi khi có mưa rào và lượng khách tăng cao, vì vậy bạn nên đặt vé máy bay, khách sạn sớm và chuẩn bị áo khoác nhẹ để chuyến đi trọn vẹn hơn.

Hội An – Phố cổ trầm mặc, bình yên

Chỉ cách Đà Nẵng khoảng 30km, Hội An mang vẻ đẹp cổ kính với những mái ngói rêu phong, bức tường vàng và dòng sông Hoài thơ mộng. Đêm đến, phố cổ rực rỡ ánh đèn lồng và lung linh hoa đăng, tạo nên khung cảnh nên thơ khó quên.

Ảnh Phạm Khánh Linh

Ẩm thực Hội An cũng là một điểm cộng lớn với cao lầu, mì Quảng, bánh vạc hay hoành thánh chiên giòn. Ngoài ra, bạn có thể dạo bước trong không gian làng quê tại quán cà phê Lò Gạch Cũ giữa cánh đồng lúa xanh mát. Vào dịp lễ, Hội An thường tổ chức lễ hội ánh sáng và hoạt động thả đèn hoa đăng, mang đến bầu không khí vừa sôi động vừa lãng mạn.

Huế – vẻ đẹp trầm mặc xứ cố đô

Huế là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu lịch sử và muốn tìm về sự yên bình. Du khách có thể ghé Quần thể di tích Cố đô Huế với Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Cung Trường Sanh… hay ngắm toàn cảnh sông Hương từ đồi Vọng Cảnh.

Ảnh Trương Đình Minh

Ngoài ra, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã hay trường Quốc học Huế cũng là những điểm tham quan hấp dẫn. Lưu ý, tháng 9 ở Huế đôi khi có mưa, vì vậy bạn nên mang theo áo mưa hoặc dù để hành trình không bị gián đoạn.

Nha Trang – thành phố biển sôi động

Với đường bờ biển dài, nhiều hòn đảo đẹp và khí hậu ôn hòa, Nha Trang là điểm đến hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Du khách có thể tắm biển ở Trần Phú, tham gia trò chơi mạo hiểm tại Hòn Miễu hoặc ngắm cảnh bình yên ở Hòn Chồng, Hòn Tằm.

Ảnh Elite Tour

Ẩm thực nơi đây cũng phong phú với bò nướng Lạc Cảnh, bánh xèo hải sản, bò né hay bánh mì Dì Loan. Dù đôi khi có mưa nhẹ trong tháng 9, thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng và vui chơi ngoài trời.

Quảng Bình – vương quốc hang động

Quảng Bình nổi tiếng với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng cùng hệ thống hang động kỳ vĩ như Phong Nha, Thiên Đường, Sơn Đoòng. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn thử thách bản thân với hành trình khám phá.

Ảnh Quảng Bình Travel

Dịp lễ 2/9, Quảng Bình thường tổ chức đua thuyền truyền thống, chương trình nghệ thuật ngoài trời và bắn pháo hoa, tạo bầu không khí náo nhiệt. Hệ thống lưu trú từ homestay, khách sạn đến resort biển đa dạng cũng giúp du khách dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Phú Yên (cũ), Đăk Lăk hiện nay

Phú Yên ngày càng được du khách yêu thích nhờ cảnh quan hoang sơ, bình dị. Trong 2 – 3 ngày, bạn có thể khám phá Gành Đá Đĩa độc đáo, bãi Xép yên bình hay Mũi Điện – nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Ảnh Crystalbay

Ẩm thực Phú Yên cũng níu chân du khách với cơm gà, bánh bèo chiên hay cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc. Bên cạnh đó, giá cả dịch vụ tại đây khá dễ chịu, phù hợp với cả những chuyến đi tiết kiệm.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn