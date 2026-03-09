Mê mẩn vườn hoa hướng dương trên quê hương Bác Hồ 'hút' giới trẻ check-in

Vườn hoa hướng dương ở cánh đồng xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cách trung tâm Tp.Vinh (cũ) khoảng 14 km. Hàng chục nghìn bông hoa đua nhau toả sắc dưới ánh nắng, tạo nên cảnh tự nhiên, đẹp mắt thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm.
Theo anh Chu Văn Quân, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - chủ vườn hoa cho biết, đây là lần đầu tiên hoa hướng dương được trồng trên vùng đất quê hương Bác Hồ. Mặc dù, mới trồng thử nghiệm nhưng cây phát triển tốt và cho những bông hoa to, vàng rực rỡ.
“Đầu Xuân năm mới, tranh thủ dịp cuối tuần, tôi cùng gia đình vào thăm quê Bác Hồ. Sau khi thăm quê nội, quê ngoại và ngắm những đầm sen thơ mộng, chúng tôi được người dân nơi đây giới thiệu về vườn hoa hướng dương. Tôi thật bất ngờ vì quê Bác còn có thêm vườn hoa hướng dương nở vàng rực rỡ giữa cánh đồng bát ngát. Các thành viên trong gia đình cùng nhau chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này”, bà Hồ Thị Linh, SN 1969, trú tại Hà Nội chia sẻ.
Nhiều người diện áo dài thướt tha để chụp ảnh với vườn hoa hướng dương tạo nên những điểm nhấn đặc biệt.
Mới chỉ mở cửa đón khách nhưng các nhiếp ảnh gia, du khách trong và ngoài tỉnh rần rần chia sẻ địa chỉ cho nhau trên các trang mạng xã hội. Nơi đây trở thành địa điểm "check in” lý tưởng cho mọi người đầu năm mới.
Những bạn trẻ chụp hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên vườn hoa hướng dương. “Chúng tôi không thể ngờ, ở quê Bác Hồ lại có vườn hoa hướng dương đẹp tuyệt vời như thế này. Khách đến đây được chụp ảnh miễn phí. Nhiều khách đã ủng hộ ít phí hỗ trợ chủ vườn trang trải tiền giống, phân và công chăm sóc. Việc ủng hộ này tuỳ tâm của du khách chứ không phải chủ vườn thu phí. Tôi cùng nhóm bạn thoải mái chụp ảnh check – in ở vườn hoa hướng dương đầu Xuân”, chị Hà Thị Thu Trang, SN 2003, trú tại phường Trường Vinh cho biết.
Đôi bạn trẻ chọn khung hình đẹp nhất để check - in.
Du khách đến vườn hoa hướng dương được thưởng thức nông sản địa phương tại chỗ,...
và có thể mua về làm quà cho người thân.
Ông Wang Ly, quốc tịch Trung Quốc – chủ quản một công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng đồng nghiệp đến tham quan vườn hoa hướng dương. Người đàn ông này mua khá nhiều nông sản để mang về làm quà.
Những cụ già U80 đạp những chiếc xe đạp quen thuộc của làng quê, chậm rãi đi ra cánh đồng hoa để chụp hình lưu niệm.
Nhiều em nhỏ cùng ghi lại khoảnh khắc hồn nhiên, thơ mộng nơi đồng quê.
“Vườn hoa hướng dương có hơn 20.000 cây. Đây là mô hình nông nghiệp gắn liền du lịch canh nông. Tôi mong muốn với vườn hoa hướng dương này sẽ thu hút nhiều du khách để kích cầu du lịch cho địa phương. Khi mọi người ghé thăm quê nội, quê ngoại Bác thì sẽ ghé vào vườn hướng dương. Qua đó chúng tôi sẽ giới thiệu được nông sản vùng quê của bà con đến với du khách như: Ngô trắng tím, dưa lưới, dưa chuột trồng ở nhà màng,.... Dự kiến vườn hoa hướng dương sẽ mở cửa khoảng 20 ngày nữa”, anh Chu Văn Quân chia sẻ thêm.
Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan
Nguồn tin: nguoiduatin.vn