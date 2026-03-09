Mê mẩn vườn hoa hướng dương trên quê hương Bác Hồ 'hút' giới trẻ check-in

Những bạn trẻ chụp hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên vườn hoa hướng dương. “Chúng tôi không thể ngờ, ở quê Bác Hồ lại có vườn hoa hướng dương đẹp tuyệt vời như thế này. Khách đến đây được chụp ảnh miễn phí. Nhiều khách đã ủng hộ ít phí hỗ trợ chủ vườn trang trải tiền giống, phân và công chăm sóc. Việc ủng hộ này tuỳ tâm của du khách chứ không phải chủ vườn thu phí. Tôi cùng nhóm bạn thoải mái chụp ảnh check – in ở vườn hoa hướng dương đầu Xuân”, chị Hà Thị Thu Trang, SN 2003, trú tại phường Trường Vinh cho biết.