Du khách bị bắt cóc, sát hại khi du lịch Bali

Ngày 7/3, Cảnh sát Bali chính thức xác nhận các phần thi thể tìm thấy tại bãi biển Ketewel thuộc về Ihor Komarov, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine. Kết quả DNA trùng khớp hoàn toàn với mẫu bệnh phẩm từ mẹ nạn nhân, đã khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài gần một tháng, đồng thời mở ra một cuộc điều tra xuyên quốc gia.

Sự việc bắt đầu vào giữa tháng 2, khi Ihor Komarov đang lái xe máy tại khu vực Jimbaran, điểm đến nổi tiếng với các nhà hàng hải sản bên bờ biển tại Bali. Một nhóm người bịt mặt đi trên chiếc SUV đen đã chặn đầu xe, khống chế và bắt giữ Ihor ngay trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.

Cơ quan điều tra nghi ngờ nhóm bắt cóc đã theo dõi chính xác lộ trình của nạn nhân thông qua tài khoản Instagram của bạn gái anh, Yeva Mishalova, người có sức ảnh hưởng (influencer) trên mạng xã hội. Việc thường xuyên đăng tải các hình ảnh check in và story hành trình du lịch tại Bali ở chế độ công khai được cho là đã giúp nhóm thủ ác nắm rõ vị trí và thời gian di chuyển của cặp đôi để dàn cảnh tấn công.

Du khách Ihor Komarov check in cùng bạn gái tại Bali trước khi bị sát hại. Ảnh: Instagram/Yeva Mishalova

Vài ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được video tống tiền với yêu cầu lên tới 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng) thanh toán bằng tiền điện tử. Trong đoạn video, Ihor bị thương nặng và cầu xin sự trợ giúp từ gia đình. Tuy nhiên, mọi cuộc thương lượng đã chấm dứt đột ngột vào cuối tháng 2, trước khi thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân được sóng biển đánh dạt vào bờ.

Theo các nguồn tin quốc tế, Ihor Komarov là con trai của Sergey Komarov (biệt danh "Komar"), một nhân vật được truyền thông Ukraine mô tả là "ông trùm" có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh bóng tối và các mạng lưới tội phạm tại khu vực Donetsk và Dnipro.

Đi cùng Ihor trong chuyến đi còn có con trai của Oleksandr Petrovsky, một tỷ phú khác tại Ukraine, người này đã may mắn trốn thoát và báo án với cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra Bali xác định hiện trường gây án là một căn biệt thự biệt lập tại Tabanan. Tại đây, cảnh sát thu giữ nhiều bằng chứng cho thấy nạn nhân đã bị tra tấn dã man trước khi bị sát hại.

Hung thủ được xác định là một nhóm ít nhất 6 người nước ngoài, có tổ chức và chuẩn bị kỹ lưỡng. Dữ liệu quản lý xuất nhập cảnh cho thấy 4 nghi phạm đã rời Indonesia ngay sau khi phi tang thi thể. Hiện Interpol đã ban hành Lệnh truy nã đỏ để truy tìm các đối tượng này trên phạm vi toàn cầu.

Vụ án mạng kinh hoàng đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh an toàn của du lịch Bali. Nhà chức trách địa phương đang thắt chặt kiểm soát các nhóm du khách nước ngoài lưu trú dài ngày tại các biệt thự biệt lập, đồng thời cảnh báo du khách về việc chia sẻ quá nhiều lịch trình cá nhân lên mạng xã hội, yếu tố được cho là đã giúp nhóm bắt cóc theo dõi và dàn cảnh tấn công Ihor Komarov.

Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại bệnh viện Sanglah để hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng trước khi bàn giao cho đại diện ngoại giao Ukraine.

Tác giả: Mai Phương (Theo CBS News, Antara News)

Nguồn tin: vnexpress.net