6 loại nước giúp chị em giảm cân ngay cả... trong giấc ngủ nếu uống vào buổi tối

Giảm cân luôn là một hành trình dài với nhiều chị em phụ nữ. Nhiều người chỉ tập trung vào chế độ ăn và tập luyện ban ngày mà quên mất một yếu tố quan trọng: trao đổi chất khi ngủ. Trong khi ngủ, cơ thể vẫn đốt cháy calo để duy trì các chức năng sống. Việc uống đúng loại nước vào buổi tối có thể tối ưu hóa quá trình này, hỗ trợ thải độc và giảm cảm giác thèm ăn.

Vấn đề này càng trở nên nan giải hơn với phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh (thường sau 40 tuổi). Sự sụt giảm hormone estrogen khiến mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng, đồng thời quá trình trao đổi chất cơ bản cũng chậm lại. Việc mất ngủ, đổ mồ hôi đêm cũng là rào cản lớn. Do đó, lựa chọn đồ uống không chỉ giúp giảm cân mà còn phải cải thiện chất lượng giấc ngủ là chiến lược thông minh cho phụ nữ tiền mãn kinh. Dưới đây là 6 loại nước uống nên dùng vào buổi tối, giúp chị em giảm cân hiệu quả ngay cả khi đang ngủ:

1. Nước ấm

Đây là loại nước đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Uống một ly nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa còn dang dở và ngăn ngừa tình trạng mất nước vào ban đêm. Cơ thể đủ nước sẽ hoạt động trao đổi chất tốt hơn.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh thường bị khô da và mệt mỏi, nước ấm giúp làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ tuần hoàn máu, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ, gián tiếp hỗ trợ giảm cân do ngủ đủ giấc.

2. Trà gừng

Gừng chứa hợp chất gingerol giúp làm tăng sinh nhiệt trong cơ thể (thermogenesis), thúc đẩy đốt cháy chất béo ngay cả khi nghỉ ngơi. Uống một ly trà gừng ấm nhẹ vào buổi tối (không nên quá đậm) còn giúp giảm đầy hơi, cải thiện tiêu hóa.

Trà gừng ấm rất phù hợp để uống vào mùa lạnh. Với phụ nữ tiền mãn kinh, gừng còn giúp giảm viêm mạn tính trong cơ thể và làm dịu các cơn bốc hỏa nhẹ, mang lại giấc ngủ sâu hơn.

3. Nước chanh mật ong ấm nhẹ

Nước chanh mật ong (pha loãng và ấm) là đồ uống giúp thải độc gan nhẹ nhàng vào ban đêm. Chanh cung cấp Vitamin C, còn mật ong cung cấp một lượng đường tự nhiên vừa đủ để báo hiệu cho não bộ sản xuất Serotonin, giúp thư giãn. Việc này giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn chặn cơn thèm ăn đột ngột.

Lưu ý nên dùng lượng mật ong rất ít và không uống sát giờ ngủ. Với phụ nữ tiền mãn kinh, loại nước này giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ quá trình giảm cân.

4. Sữa nghệ

Nghệ chứa Curcumin, một chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của mô mỡ và ngăn chặn tăng cân. Sữa (nên chọn loại ít béo hoặc sữa hạt) cung cấp tryptophan giúp dễ ngủ hơn.

Sữa nghệ ấm đặc biệt phù hợp cho mùa lạnh. Với phụ nữ tiền mãn kinh, đây là đồ uống tuyệt vời giúp giảm đau nhức xương khớp và chống viêm, từ đó nâng cao chất lượng giấc ngủ, gián tiếp hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

5. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc nổi tiếng với khả năng làm dịu thần kinh, giúp dễ đi vào giấc ngủ. Trà không chứa caffeine. Nó chứa apigenin, một chất chống oxy hóa liên kết với các thụ thể thần kinh trong não, giúp giảm lo âu. Ngủ sâu là yếu tố tiên quyết để hormone tăng trưởng hoạt động tốt, phục hồi cơ bắp và đốt cháy chất béo.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh hay bị mất ngủ, trằn trọc hoặc bốc hỏa, trà hoa cúc là lựa chọn lý tưởng giúp ổn định tâm trạng và chất lượng giấc ngủ.

6. Nước ép dưa chuột loãng

Dưa chuột chứa rất ít calo nhưng giàu chất xơ và nước. Uống nước ép dưa chuột (pha loãng với nước ấm) vào buổi tối giúp tạo cảm giác no, cung cấp Vitamin B và chất chống oxy hóa mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Việc bổ sung nước từ dưa chuột giúp cơ thể thải độc hiệu quả. Phụ nữ tiền mãn kinh nên dùng loại nước này để hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và chống đầy hơi, vốn là những vấn đề thường gặp làm bụng to hơn.

