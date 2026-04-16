Nàng hậu đáng thương nhất năm 2026: Bị bạn trai đại gia ruồng bỏ đuổi khỏi biệt thự, đi sửa mũi "tân trang mặt tiền" ai ngờ thành thảm họa

Showbiz Trung Quốc có vô số chuyện tình giữa kiều nữ và đại gia, nhưng chẳng phải người đẹp nào cũng có được cơ hội bước chân vào cánh cổng hào môn. Và Trần Đình Hân - Hoa hậu Hong Kong 2010 - là cái tên điển hình.

Năm 2026 chỉ mới trôi qua được 4 tháng, nhưng người đẹp này đã gặp liên tiếp những biến cố lớn trong cuộc sống. Cô bị bạn trai đại gia yêu 8 năm lạnh lùng ruồng bỏ, đuổi khỏi căn biệt thự từng là tổ ấm chung của họ. Sau khi mất đi tình yêu, trong nỗi tuyệt vọng, người đẹp tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng vừa có thể tân trang vẻ ngoài, vừa có thể "đổi vận". Ai ngờ, cô lại nhận về cái kết buồn sau ca "dao kéo". Trên MXH, công chúng xứ Hương Cảng gọi Trần Đình Hân là là "nàng hậu đáng thương nhất năm 2026".

Bán hàng rong cứu bạn trai vỡ nợ, vẫn bị vứt bỏ không thương tiếc

Trần Đình Hân sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2010, và giành thêm giải phụ Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế. Sau đó, cô trở thành gương mặt được đài TVB lăng xê làm diễn viên, MC. Năm 2025, Trần Đình Hân vào Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế.

Về đời tư, năm 2018, Trần Đinh Hân công khai hẹn hò đại gia Dương Chấn Nguyên - người đàn ông từng có 1 đời vợ và con riêng, sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng). Từ đây, hình ảnh Trần Đình Hân ngoài ánh đèn sân khấu, còn gắn liền với những bữa tiệc xa xỉ, du thuyền và cuộc sống hưởng thụ bên bạn trai. Trong suốt thời gian yêu đương, Dương Chấn Nguyên đã bỏ ra 100.000 HKD (khoảng 340 triệu đồng)/tháng để thuê biệt thự hạng sang rộng 300 m2, có 4 phòng ngủ và sân vườn rộng lớn để chung sống với Trần Đình Hân.

Nàng hậu và doanh nhân sở hữu khối tài sản 25.000 tỷ đồng có 8 năm gắn bó bên nhau. Ảnh: Sina.

Nhiều người từng tin rằng Trần Đình Hân đã "đổi đời" thành công, không sớm thì muộn cũng làm dâu hào môn. Đến năm 2025, công việc kinh doanh của Dương Chấn Nguyên bết bát, thua lỗ trầm trọng và vỡ nợ. Thay vì tháo chạy, Hoa hậu Hong Kong 2010 vẫn đồng hành với bạn trai trong giai đoạn khó khăn. Cô thậm chí chấp nhận hạ mình xuống phố dựng quầy lưu động bán hàng rong để giúp Dương Chấn Nguyên kiếm tiền vượt qua khó khăn tài chính.

Hậu sóng gió, ai cũng tưởng Trần Đình Hân sẽ được bạn trai đại gia cầu hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Nào ngờ, ngay đầu năm 2026, Dương Chấn Nguyên đã lạnh lùng đòi chia tay Trần Đình Hân, thậm chí đuổi bạn gái ra khỏi biệt thự.

Theo 1 số nguồn tin trong showbiz, Trần Đình Hân và Dương Chấn Nguyên trục trặc từ năm 2023, nhưng vẫn cố hàn gắn. Lý do mâu thuẫn đến từ việc Trần Đình Hân muốn được cưới hỏi đàng hoàng sau 8 năm bên nhau. Cô thậm chí từng công khai ép cưới Dương Chấn Nguyên trên truyền thông khi chia sẻ đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, chỉ chờ bạn trai cầu hôn và thậm chí không ngại làm mẹ kế. Tuy nhiên, Dương Chấn Nguyên luôn viện cưới khướt từ và cuối cùng chọn cách ruồng bỏ Trần Đình Hân.

Trần Đình Hân bị bạn trai đại gia bỏ rơi vì hối cưới. Ảnh: On.

Việc bị người yêu lâu năm bỏ rơi khiến Trần Đình Hân bị sốc nặng, suy sụp. Dù đánh mất tuổi xuân, chấp nhận hy sinh và có đến 2 lần tha thứ cho việc Dương Chấn Nguyên ngoại tình để duy trì mối quan hệ tình cảm này suốt 8 năm nhưng cuối cùng lại nhận kết cục cay đắng, nàng hậu vẫn không hề nói xấu bạn trai cũ, trái lại còn cảm ơn đối phương vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Đi độ mặt tiền" hậu đổ vỡ tình cảm và kết cục thành thảm họa

Sau cú sốc đổ vỡ tình cảm, Trần Đình Hân biến mất khỏi showbiz 1 thời gian. Đến mới đây, cô đã xuất hiện tại tiệc tối của 1 đồng nghiệp thân thiết ở TVB với diện mạo kỳ quặc, khiến công chúng phải bàn tán. Theo đó, trong 1 bức ảnh chụp cùng khách mời được đăng tải lên mạng, chiếc mũi của Trần Đình Hân nhỏ và ngắn đến khó tin, mất cân đối rất nhiều so với tổng thể gương mặt của cô. Trên MXH, cư dân mạng thắc mắc không biết Trần Đình Hân đã làm điều tồi tệ với gương mặt của mình trong khoảng thời gian ở ẩn.

Theo 1 số nguồn tin, hóa ra trong lúc đau buồn vì bị bạn trai bỏ rơi, Trần Đình Hân đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa 1 số đường nét trên gương mặt. Tuy nhiên, ca sửa mũi của cô thất bại, khiến nhan sắc thanh tú vốn có bị phá hủy hoàn toàn và trở thành "thảm họa dao kéo" mới của showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Chiếc mũi nhỏ xíu kỳ lạ của Trần Đình Hân khiến công chúng bàn tán xôn xao. Ảnh: On.

Nàng hậu đi sửa mũi để "tân trang mặt tiền" sau biến cố tình cảm, nào ngờ thẩm mỹ hỏng. Các đường nét trên gương mặt cô giờ mất sự hài hòa vì chiếc mũi nhỏ đến bất thường. Ảnh: On.

Tham dự 1 sự kiện, khi bị hỏi về chiếc mũi kỳ lạ của mình, Trần Đình Hân không trả lời và lảng sang chuyện khác. Người đẹp cho biết cô vừa được đồng nghiệp Lâm Thịnh Bân mai mối cho một đối tượng độc thân chất lượng. Tuy nhiên, đôi bên chỉ mới dừng lại ở mức làm quen nhau, chưa có tiến triển gì thêm do công việc quá bận rộn. Đáng chú ý, Trần Đình Hân chia sẻ cô chưa có suy nghĩ bước vào 1 mối quan hệ tình cảm, thậm chí mang thai hay làm mẹ trong vài năm nữa vì cần thêm thời gian chữa lành tổn thương từ cuộc tình với Dương Chấn Nguyên.

Trần Đình Hân không còn thiết tha yêu đương, mang thai và sinh con sau cú sốc bị bạn trai lâu năm ruồng bỏ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, On, HK01

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới