Tuyên án tù giam 1 nàng hậu tai tiếng

Lee Seung Yeon là một trong những biểu tượng của làng giải trí Hàn Quốc thập niên 1090, nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ và tài năng diễn xuất bùng nổ. Vo thời kỳ K-drama đang bùng nổ, cô từng chạm đến đỉnh cao danh vọng với rating kỷ lục, nhưng cũng không ít lần vấp ngã vì những scandal chấn động.

Ánh hào quang của "ngọc nữ" Hàn Quốc

Lee Seung Yeon sinh ngày 18/8/1968 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi nổi tiếng, cô theo học tại Inha Technical College, chuyên ngành Điều hành hàng không, rồi làm tiếp viên của hãng Korean Air. Đây là nghề nghiệp vô cùng danh giá lúc bấy giờ. Vẻ đẹp thanh lịch cùng phong thái chuyên nghiệp khiến cô nhanh chóng nổi bật và được khuyến khích thử sức ở đấu trường sắc đẹp.

Năm 1992, Lee Seung Yeon tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành danh hiệu Á hậu 2. Thành công này đưa cô đến vị trí đại diện Hàn Quốc tại Miss World 1993, nơi cô lọt vào Top 10. Danh tiếng tăng mạnh giúp cô chuyển hướng sang showbiz, mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp. Sau các cuộc thi sắc đẹp, Lee Seung Yeon gia nhập làng giải trí với vai trò phóng viên và MC trước khi chính thức bước vào diễn xuất. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc những năm 1990.

Lee Seung Yeon là Á hậu Hàn Quốc 1992

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của cô chính là vai Hyo Kyung (Hiếu Kiêng) trong Mối Tình Đầu – bộ phim kinh điển gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả châu Á. Đây chính là bộ phim Hàn Quốc có rating cao nhất mọi thời đại, lên đến 65,8%. Đến nay, vẫn chưa có bộ phim nào có thể đánh bại được thành tích này.

Vẻ đẹp dịu dàng và diễn xuất tự nhiên giúp Lee Seung Yeon trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất thời điểm đó. Ngoài đóng phim, nàng Á hậu còn là MC chương trình talk show Lee Seung Yeon’s Say Say Say và thử sức trong lĩnh vực thời trang với thương hiệu riêng About el, thể hiện sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật.

Tên tuổi Lee Seung Yeon gắn với bộ phim Mối Tình Đầu huyền thoại

Những bê bối làm sụp đổ hình tượng

Tuy nhiên, ánh hào quang của cô không kéo dài lâu. Chỉ trong vài năm, những scandal liên tiếp đã khiến sự nghiệp của Lee Seung Yeon rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Năm 1998, Lee Seung Yeon bị phát hiện sử dụng bằng lái xe giả. Dù không phải tội nghiêm trọng, nhưng đối với một nghệ sĩ có hình tượng trong sáng, scandal này đã gây tổn hại không nhỏ. Cô bị quản chế 1 năm và phải thực hiện 80 giờ lao động công ích, đồng thời bị cắt khỏi một số dự án truyền hình.

Đến năm 2002, chiếc xe đăng ký dưới tên Lee Seung Yeon liên quan đến một vụ tông phải người rồi bỏ chạy. Dù nữ diễn viên không trực tiếp lái xe vào thời điểm xảy ra tai nạn, sự việc vẫn khiến hình ảnh của cô tiếp tục bị ảnh hưởng và gây ra nhiều tranh cãi trong công chúng.

"Ngọc nữ" bắt đầu đánh mất hình tượng vì những ồn ào xe cộ

Cú trượt dài lớn nhất trong sự nghiệp Lee Seung Yeon xảy đến vào năm 2004. Trong nỗ lực lấy lại hình ảnh, nàng Á hậu đình đám đã phát hành sách ảnh, hóa thân thành "phụ nữ giải khuây" trong Thế chiến II nhằm gây quỹ từ thiện. Tuy nhiên, khái niệm nhạy cảm này khiến công chúng nổi giận, cho rằng cô đã lợi dụng nỗi đau lịch sử để gây chú ý, thậm chí làm tổn thương các nạn nhân thật sự.

Phản ứng dữ dội lan rộng khiến Lee Seung Yeon phải quỳ gối công khai xin lỗi, gặp mặt một số nạn nhân và tiêu hủy toàn bộ sách ảnh. Hình tượng của cô gần như sụp đổ hoàn toàn sau biến cố này.

Lee Seung Yeon trở thành "tội đồ" trong mắt công chúng

Đến năm 2013, nữ diễn viên bị phát hiện dùng nhiều lần propofol trái phép (chất thường được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, tương đương chất gây nghiện dạng nhẹ). Lee Seung Yeon liên tục phủ nhận tội trạng của mình và biện minh rằng propofol là chất cần thiết trong quá trình điều trị. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, các công tố viên cho biết Lee Seung Yeon đã tiêm propofol trái phép từ 300 đến 500 lần trong 6 năm. Các bác sỹ liên quan cũng đã khai nhận rằng nữ diễn viên từng đề nghị họ tăng thêm liều propofol vì họ cảm thấy khó ngủ và cần thuốc để ổn định tinh thần.

Tòa án Quận Seoul cho biết Lee Seung Yeon là người nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến công chúng nên càng phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc pháp luật. Cuối cùng, nữ diễn viên phải nộp phạt 4050 USD (106 triệu đồng) và nhận mức ám 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế. Scandal kéo dài khiến dư luận quay lưng và sự nghiệp của cô gần như “đóng băng”.

Nữ diễn viên bị kết án 8 tháng tù giam vì dùng chất cấm trái phép nhiều lần

Sự nghiệp tuột dốc và những năm tháng khủng hoảng

Sau hàng loạt bê bối, Lee Seung Yeon gần như bị tẩy chay hoàn toàn. Những vai diễn thưa dần, lời mời show cũng giảm mạnh. Dù đôi khi xuất hiện trở lại trong một số chương trình truyền hình hoặc dự án nhỏ, nhưng ánh hào quang của thập niên 1990 đã không còn trở lại với cô. Ở tuổi ngoài 50, nhan sắc Lee Seung Yeon cũng chẳng còn xinh đẹp rực rỡ như xưa.

Lee Seung Yeon từng là biểu tượng sắc đẹp và tài năng của Hàn Quốc, là ngôi sao được yêu thích sau thành công của Mối Tình Đầu. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp đã đẩy cô từ vị trí đỉnh cao trở thành một trong những nàng hậu tai tiếng nhất showbiz Hàn.

Lee Seung Yeon tham gia 1 số vai nhỏ trên truyền hình

Dấu hiệu tuổi tác hiện rõ trên khuôn mặt nàng Á hậu tai tiếng

