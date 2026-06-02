“Ông hoàng điện ảnh Việt” tuổi 52: Viên mãn bên vợ 2, muốn bỏ đóng phim đi trồng lúa

Nhắc đến những ngôi sao bảo chứng phòng vé của điện ảnh Việt, không ít khán giả gọi Thái Hòa là “ông hoàng điện ảnh” hay “vua phòng vé” khi sở hữu gia tài điện ảnh "khủng". Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn giữ sức hút đặc biệt nhờ lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng từ hài đến bi.

Ở tuổi 52, Thái Hòa có cuộc sống viên mãn bên người vợ thứ hai là Hồng Thu, kém anh 11 tuổi. Cả hai kết hôn từ năm 2012 sau thời gian dài tìm hiểu. Nhiều năm qua, bà xã không chỉ là hậu phương mà còn được nam diễn viên xem như “cố vấn chiến lược”, thường đọc kịch bản và góp ý trước khi anh nhận lời tham gia các dự án điện ảnh.

Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, Thái Hòa không ngần ngại dành những lời trân trọng cho vợ. Anh cho biết hầu hết công việc, email hay lịch trình đều do bà xã hỗ trợ quản lý vì bản thân khá đãng trí.

Thái Hòa và vợ.

Nam diễn viên từng hài hước chia sẻ rằng tài khoản của mình “không bao giờ có tiền”, cần gì thì vợ đưa cho và anh cũng không có quá nhiều nhu cầu vật chất nên luôn cảm thấy đủ đầy với cuộc sống hiện tại.

"Vợ tôi là người giữ tiền và lo mọi thứ trong nhà, chứ để tôi lo mấy chuyện đó chắc mệt lắm. Chúng tôi hợp nhau vì cô ấy thích sự an vui và rất dễ tính. Chắc cũng phải như vậy mới sống được với tôi", Thái Hòa chia sẻ trên tờ Tiền Phong.

Dù vẫn là cái tên được săn đón trên màn ảnh rộng với các dự án như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không hay mới đây là Anh Hùng, Thái Hòa lại có những suy nghĩ khá khác biệt về nghề nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với báo Vnexpress, nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận anh không xem mình là bảo chứng doanh thu của phim Việt. Thậm chí, có thời điểm anh nghĩ đến chuyện dừng đóng phim sau một dự án và chuyển sang làm nông dân.

"Thật ra, sau Tử chiến trên không (2025), tôi không muốn tham gia phim nào nữa mà có ý định đi trồng lúa để vơi áp lực. Tôi dự định trồng trên mảnh đất khoảng 1.000 m2, như một cách tập thể dục, rèn luyện sức khỏe ngoài trời. Khoảng thời gian đó tôi có thể tư duy để viết thêm kịch bản", nguồn Vnexpress.

Tuy nhiên dự định của nam diễn viên chưa kịp thực hiện đã phải gác lại vì nhận được lời mời đóng phim Anh Hùng. Bộ phim khiến anh thích thông điệp nhân văn của nó khi nói về tình cảm cha con.

Tác giả: Dạ Vũ

Nguồn tin: Phụ nữ mới