"Nàng Hậu Việt nhà nghèo" 2 lần đổ vỡ, kết hôn lần 3 với chồng "bình thường": Chuyện nuôi dạy con thì phải khen!

Diễm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, khi cô 20 tuổi. Người đẹp cũng từng đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2010 và Miss Universe 2012.

Năm 2014, Diễm Hương gây xôn xao khi để lộ chuyện "bí mật lên xe hoa" từ năm 2011, trước thời điểm dự thi Miss Universe 2012. Sau đó, Diễm Hương kết hôn lần 2 vào năm 2015 và có một bé trai - tên thân mật là Noah. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của cô cũng gặp nhiều khó khăn.

Hoa hậu sang Canada sinh sống hồi tháng 10/2023 đến nay. Đầu năm 2024, cô kết hôn lần ba. Hoa hậu Diễm Hương cho biết hạnh phúc khi cưới người chồng bình thường, làm việc chăm chỉ để nuôi cô, chuẩn bị cho niềm vui sắp có thêm con.

Hoa hậu Diễm Hương

Nàng Hậu cho biết: "Nếu có ai bảo tôi là "hoa hậu nhà nghèo", tôi thấy đúng chứ không sai. Người ta thường bảo hoa hậu lấy đại gia, làm dâu hào môn, còn bạn đời tôi giờ là người bình thường. Tôi thấy nếu nghèo chút cũng không sao, miễn cả nhà ai cũng khỏe mạnh, có mái ấm để ở, cơm ăn và áo mặc. Tôi muốn làm gì sẽ làm được, chứ mang cái tiếng giàu có khó mà ra đường ăn uống, mặc đồ bình dân được. Tôi thấy mình có phước phần mới tìm được một bạn đời hiền lành, tử tế và con trai ngoan ngoãn. Tôi không có mong cầu gì hơn nữa".

Dạy dỗ con trở thành người tốt, biết cư xử lịch thiệp

Diễm Hương thừa nhận cô thường nóng tính khi dạy con, dẫn đến mâu thuẫn. Trong gia đình, ông xã thường đứng ra hòa giải. Con trai cô gần gũi và thích tâm sự với cha dượng hơn mẹ. "Giữa anh David Lieu và bé Noah không có khoảng cách giữa con riêng và cha dượng. Thậm chí, con trai còn thân thiết với chồng tôi hơn cả tôi", Diễm Hương chia sẻ.

Càng lớn bé Noah càng bảnh bao, điển trai. Đặc biệt được mẹ chỉ bảo, dạy dỗ cẩn thận nên Noah rất ngoan ngoãn, lễ phép và giàu lòng nhân ái.

Hoa hậu Diễm Hương từng chia sẻ, bản thân muốn Noah lớn lên không chỉ thành đạt mà còn phải trở thành người tốt, biết cư xử lịch thiệp với mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ.

"Tôi dạy con biết yêu thương, tôn trọng phụ nữ. Đây là bài học mẹ tôi dạy tôi khi còn nhỏ. Mẹ tôi nói rằng, dù tôi không phải đàn ông nhưng cần nhớ điều này để yêu thương những người cùng phái và trân trọng chính bản thân mình. Từ những điều mẹ dạy, tôi ra đời thấy lý thuyết đó thật đúng và thật đáng áp dụng. Tôi muốn Noah trước khi phấn đấu trở thành người đàn ông thành đạt, hãy biết cách "làm trai cho đáng nên trai".

Diễm Hương tâm sự con trai là cậu bé rất đáng yêu và tình cảm. Cô cho biết thêm về con trai: "Mẹ chuẩn bị ra diễn, em tự giác lấy đôi giày cao gót ra để dưới chân mẹ. Mẹ ra diễn em ngoan ngồi giữ đồ và đợi mẹ. Mẹ đi chụp hình, em đi theo nhìn. Mẹ hết việc, em theo mẹ thay đồ. Mẹ nói mẹ nhờ em lấy dép, em nhanh chân, lễ phép xin đường các cô chú xuống lấy dép đợi mẹ ngay phòng thay đồ".

Nàng Hậu từng nhận được nhiều lời khen khi đưa con cùng đi từ thiện. Cô cho con gặp gỡ những trẻ em hoàn cảnh khó khăn thậm chí là các bạn nhỏ chất độc da cam có ngoại hình không bình thường để con biết chia sẻ và nuôi dưỡng tình yêu thương.

Dù chia tay nhưng Diễm Hương và bố của con trai luôn giữ một mối quan hệ rất tôn trọng ngay từ đầu, cho đến hiện tại và trong tương lai. "Bởi vì cả Hương và anh đều hiểu rằng, sự ưu tiên của chúng tôi luôn là con trai mình. Con là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ. Nên như Hương đã chia sẻ trước đó, Hương sẽ không thể nuôi con một mình nếu như không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bố của con, và hai bên gia đình", cô nói.

Tác giả: Hiểu Đan

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn