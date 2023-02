Nam thanh niên cố thủ trên nắp capo để đòi lại tiền người yêu cũ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/2, tại Bangkok, Thái Lan và đã được một người dân ở ngay gần đó ghi lại.

Trong clip, một cặp đôi đang tranh cãi nảy lửa với nhau, trong khi hai người khác đang đứng bên cạnh để hòa giải. Do không ai chịu nhường ai nên cả hai đã xảy ra xô xát. Ngay sau đó, nam thanh niên đã leo lên nắp capo của chiếc xe SUV màu trắng để ngăn cô gái rời đi.

Ở cảnh quay khác cho thấy, nam thanh niên nằm nằm trên kính chắn gió trong khi cô gái vẫn tiếp tục nhấn ga.

Một người dân sống gần đó cho biết: "Chúng tôi nghe thấy họ la hét. Họ đang nói về tiền". Nhân chứng này tiết lộ thêm, người con trai đã vô cùng liều lĩnh khi liên tục khiêu khích người bạn gái tức giận để đâm xe trong khi anh ta giữ chặt kính chắn gió.

"Từ những gì tôi được nghe, người con trai đang muốn lấy lại số tiền mà cô gái đã chi tiêu cho bản thân và gửi tiết kiệm. Thật điên rồ khi những người yêu nhau lại trở thành kẻ thù", người chứng kiến sự việc ​​nói thêm.

Nhờ sự can thiệp của cảnh sát nên cặp đôi không thực hiện thêm hành động liều lĩnh nào khác.

