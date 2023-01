Những sự cố thường gặp ở côn xe ô tô người sử dụng nên biết để tránh

Côn xe ô tô (hay bộ ly hợp) là cầu nối trung gian giữa động cơ, hộp số và cầu chủ động, nếu côn gặp sự cố thì việc điều khiển xe sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể xe không hoạt động...

Côn xe ô tô là cầu nối trung gian giữa động cơ, hộp số và cầu chủ động. Tác dụng của côn xe ô tô là khi động cơ đang hoạt động, kể cả xe đang dừng bánh tay xe đang ở số 0 thì trục khuỷu đều vẫn quay. Nếu như không có côn xe ô tô thì bánh xe sẽ được gắn trực tiếp vào động cơ như vậy có nghĩa là động cơ hoạt động thì bánh xe sẽ chạy và động cơ dừng thì bánh sẽ dừng. Do đó việc di chuyển sẽ trở nên bất tiện, với sự có mặt của bộ ly hợp này việc động cơ vẫn hoạt động nhưng xe dừng hay chạy, nhanh hay chậm đều được thực hiện được. Chính vì, kết luận được rằng côn xe ô tô có tác dụng ngắt kết nối giữa động cơ và bánh xe.

Cấu tạo của côn xe ô tô bao gồm 4 bộ phần là xy lanh cắt ly hợp, vòng bi cắt ly hợp, nắp ly hợp, đĩa ly hợp. Việc sử dụng xe ô tô trong quá trình di chuyển thì không thể tránh khỏi những sự cố, hỏng hóc của côn xe. Nếu côn xe gặp sự cố thì việc điều khiển xe sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể xe không hoạt động... Thông thường trước khi côn xe hỏng hẳn thì sẽ xuất hiện một số triệu chứng tài xế nên biết để xử lý kịp, tránh để quá lâu sẽ nguy hiểm tính mạng.

Côn xe hư hỏng đều có dấu hiệu trước cần biết. Ảnh minh họa

Đạp côn nặng

Thông thường, sử dụng một chiếc xe thì cảm nhận đầu tiên khi điều khiển là côn và số có nhẹ hay không. Nếu dùng bộ trợ lực côn khi vào số phải cố gắng lắm mới đạp được côn thì có thể nguyên nhân đến từ việc hệ thống điều khiển ly hợp của xe bị thiếu dầu. Trong trường hợp này nên đưa xe vào gara để bổ sung thêm dầu vào hệ thống, giúp xe ô tô vận hành êm mượt hơn.

Tình trạng này của côn khi ấn nhẹ chân lên bàn đạp ly hợp lúc động cơ đang nổ. Nếu nhấn mạnh chân hơn thì bàn đạp ly hợp hết chấn rung. Điều đó báo hiệu sự hỏng hóc có thể là do khi lắp ráp đĩa ly hợp không chuẩn nên bị di chuyển tại mỗi vòng quay. Hiện tượng này gây hậu quả là ly hợp sẽ bị mài mòn nhanh chóng.

Cách xử lý khi gặp tình huống này, nếu đã có kỹ năng cần tháo côn và lắp lại đĩa ly hợp cho chuẩn còn nếu không nhanh chóng mang xe đến xưởng sửa chữa để được tư vấn và khắc phục hiện tượng trên.

Nhả côn, xe giật

Sau khi cài số, buông chân côn, động cơ bị giật và rung mạnh, sự kết nối của bộ ly hợp không êm. Đây là trường hợp thường gặp phổ biến khi lái xe... Khi gặp trường hợp này cần đưa xe vào garage để thợ chuyên nghiệp kiểm tra; nguyên nhân có thể do chỉnh chân côn xe ô tô không chuẩn, hoặc do một chi tiết nào đó của bộ ly hợp đã bị vỡ (như gãy lò xo giảm chấn, bàn ép bị nứt,…).

Có tiếng kêu khi đạp côn

Đạp côn thấy có tiếng kêu phát ra thì lý do là vòng bi “T” (vòng bi để ngắt ly hợp) bị hỏng, mòn hoặc thiếu mỡ bôi trơn nên xuất hiện tiếng kêu khi ấn vào bàn đạp ly hợp. Khi gặp tình huống này hãy thay vòng bi và bổ sung mỡ bôi trơn. Có thể kiểm tra một cách rất đơn giản như sau: Khởi động động cơ, cài số, nhả 1/2 hành trình bàn đạp côn thấy xe chuyển động êm, không “giật cục” và khi tăng ga xe “vút nhanh” chứng tỏ côn hoạt động tốt.

Xe vượt dốc ì ạch do trượt côn

Khi nhấn ga để vượt dốc hoặc tăng tốc, trong khi vòng tua động cơ lên cao, máy khỏe, nhưng xe lại có vẻ khá ì. Đó là dấu hiệu mô-men từ động cơ không được truyền tới bánh xe do côn bị trượt. Hầu hết nguyên nhân côn bị trượt là do đĩa ma sát bị mòn, một vài trường hợp khác là do dầu của động cơ hoặc hộp số lọt gây mất ma sát. Hiện tượng côn bị trượt có thể gây tác ảnh hưởng xấu tới một số chi tiết khác. Nếu không được khắc phục kịp thời sẽ làm đĩa côn mới mòn nhanh hơn, cụm ly hợp làm việc kém hiệu quả.

Tác giả: An Dương (th)

Nguồn tin: vietq.vn