Nam thanh niên bị đâm tử vong trước quán karaoke

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng trước quán karaoke thuộc phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An khiến anh N.H.T. (SN 1986, ngụ TP Tân An) tử vong.

Do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong trong bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/6, anh T. cùng một số người bạn đến quán karaoke trên hát và ăn uống. Được một lúc, anh T. đi ra phía ngoài quán karaoke nghe điện thoại. Lúc này có một nhóm thanh niên tìm đến cự cãi với anh T., 2 bên nảy sinh mâu thuẫn.

Anh T. bị nhóm này xông vào đánh nên chạy vào quán karaoke kêu bạn ra. Hai bên xảy ra xô xát, 1 đối tượng trong nhóm trên sử dụng hung khí đâm anh T. gục trước quán karaoke rồi bỏ đi. Anh T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân