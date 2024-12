Nam thanh niên 25 tuổi bị rách phổi, nguy kịch do gắng sức khi đi vệ sinh

Không chỉ có mối liên hệ với tràn khí màng phổi, một nghiên cứu quốc tế do các nhà nghiên cứu của Đại học Monash, Úc dẫn đầu đã tìm ra mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa táo bón và nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng (MACE) cao hơn, bao gồm đau tim, đột quỵ và suy tim. Nghiên cứu do Giáo sư Francine Marques từ Trường Khoa học Sinh học dẫn đầu và được công bố trên Tạp chí Sinh lý học - Tim mạch và Tuần hoàn Hoa Kỳ đã phân tích dữ liệu từ hơn 400.000 người tham gia tại UK Biobank. Giáo sư Marques cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy táo bón có thể là tác nhân đáng kể gây ra bệnh tim mạch. Các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống như huyết áp cao, béo phì và hút thuốc từ lâu đã được coi là những tác nhân chính gây ra bệnh tim". Nghiên cứu này khám phá vai trò tiềm ẩn của táo bón như một yếu tố nguy cơ bổ sung, cho thấy những kết quả đáng lo ngại. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 408.354 cá nhân và xác định được 23.814 trường hợp bị táo bón.Kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị táo bón có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng cao gấp đôi so với những người không bị táo bón. Hơn nữa, nghiên cứu này còn nhấn mạnh mối liên hệ đặc biệt đáng lo ngại giữa táo bón và tăng huyết áp. Những người bị tăng huyết áp kèm theo táo bón có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch cao hơn 34% so với những người chỉ bị tăng huyết áp. Giáo sư Marques cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy táo bón có thể làm trầm trọng thêm các nguy cơ tim mạch liên quan đến huyết áp cao, làm tăng thêm khả năng xảy ra đau tim và đột quỵ". Ngoài những phát hiện về dịch tễ học này, nghiên cứu còn tìm hiểu mối liên hệ di truyền giữa táo bón và bệnh tim mạch. Tiến sĩ Leticia Camargo Tavares, đồng tác giả đầu tiên của nghiên cứu, giải thích: "Những mối tương quan di truyền tích cực đã được xác định giữa chứng táo bón và nhiều dạng MACE khác nhau. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về các cơ chế cơ bản liên kết sức khỏe đường ruột và sức khỏe tim mạch". Giáo sư Marques cho biết: "Với tình trạng táo bón ảnh hưởng đến khoảng 14% dân số toàn cầu, đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ, những phát hiện này cho thấy một bộ phận đáng kể dân số có thể có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn do sức khỏe đường ruột của họ". Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét sức khỏe đường ruột trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim. Khi gánh nặng bệnh tim mạch toàn cầu tiếp tục gia tăng, những phát hiện này có thể mở đường cho các chiến lược mới trong y học cá nhân hóa, giúp xác định những cá nhân có nguy cơ cao hơn và có khả năng giảm tỷ lệ mắc các biến cố tim đe dọa tính mạng.