Nam thanh niên cùng bé gái 12 tuổi đi cướp ô tô

Tối 18-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng thực hiện vụ cướp ô tô xảy ra tại địa bàn huyện Đức Hòa vào lúc đêm khuya.

Huỳnh Phan Quốc Huy và chiếc ô tô bị cướp

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 6-12, ông L.T. (35 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) làm nghề chạy ô tô dịch vụ ở TP Cà Mau thì nhận được cuộc gọi qua Zalo kêu đến rước khách ở một địa điểm trong TP Cà Mau.

Ông T. điều khiển ô tô mới mua trả góp cách đây 2 tháng với giá hơn 400 triệu đồng đến địa điểm thông báo thì thấy 2 người (1 người nam và 1 bé gái) như mô tả trước đó qua điện thoại nên mở cửa đón khách.

Lên xe, 2 người khách ngồi ở hàng ghế sau và nói với ông T. chở về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau một quãng đường dài, đến khoảng 2 giờ ngày 7-12, xe chạy đến đoạn đường trong khu công nghiệp Tân Đô (huyện Đức Hòa). Tại đây, ông T. được 2 người khách hướng dẫn chạy tiếp một số đoạn đường, đến đoạn vắng ở xã Đức Hòa Hạ thì yêu cầu dừng lại tính tiền.

Sau khi ông T. nói giá tiền chạy dịch vụ là 2,2 triệu đồng thì bất ngờ người khách nam dùng 2 tay siết chặt cổ; còn bị bé gái lấy cục gạch đánh liên tiếp vào đầu ông T.

Nạn nhân bị đánh gây thương tích nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, kháng cự và cắn vào cánh tay đang siết ở cổ. Ông T. nhanh chóng đạp cửa xe và bỏ chạy, còn chiếc ô tô bị 2 đối tượng cướp chạy ra đi. Ngoài ra, nạn nhân còn bị 2 đối tượng lấy chiếc điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Huỳnh Phan Quốc Huy (21 tuổi; ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Đồng thời, vận động gia đình đưa bé gái P.A.T (12 tuổi; ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đến công an trình diện. Tại cơ quan công an, Huy và A.T. đã khai nhận toàn bộ hành vi thực hiện vụ cướp.

Hiện Huy đã bị khởi tố và bắt tạm giam; còn bé gái A.T. đang được gia đình bảo lãnh về nhà để phục vụ quá trình điều tra.

Tác giả: Hà Long

Nguồn tin: Báo Người lao động