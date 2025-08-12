Phu nhân cựu Tổng thống Hàn Quốc ra điều trần trước toà

Phiên điều trần sáng nay diễn ra sau khi nhóm của Công tố viên đặc biệt Min Joong-ki đề nghị lệnh bắt giữ bà Kim Keon Hee vào ngày 6/8 với các cáo buộc vi phạm Luật Thị trường Vốn, Luật Quỹ Chính trị và Luật chống hối lộ.

Bà Kim Keon Hee, phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, đến Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 12/8/2025. Ảnh: Pool/Reuters



Bà Kim Keon Hee bị cáo buộc tham gia thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, một đại lý phân phối của hãng sản xuất xe BMW tại Hàn Quốc, từ năm 2009 đến năm 2012; can thiệp vào quá trình đề cử ứng cử viên trong các cuộc bầu cử Quốc hội năm 2022, năm 2024 và nhận quà tặng xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất để đổi lại các ưu đãi kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, bà Kim Keon Hee đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang bị bắt giữ để phục vụ điều tra về việc ban bố lệnh thiết quân luật vào cuối năm 2024. Nếu tòa án ban hành lệnh bắt giữ bà Kim Keon Hee, đây sẽ là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Hàn Quốc và vợ bị giam giữ cùng lúc.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: Báo VOV