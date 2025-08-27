Nam giới uống sữa đậu nành có gây vô sinh?

Không có bằng chứng sữa đậu nành gây vô sinh

Các phân tích dựa trên hàng chục nghiên cứu lâm sàng chất lượng cao đều khẳng định, tiêu thụ isoflavone từ đậu nành không làm giảm testosterone, không ảnh hưởng tiêu cực đến tinh trùng hay khả năng sinh sản ở nam giới khỏe mạnh.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng thống nhất rằng, đậu nành là thực phẩm an toàn cho cả nam và nữ khi sử dụng trong chế độ ăn thông thường.

Điều đáng lưu ý là các hợp chất phytoestrogen trong đậu nành không phải là estrogen thật sự. Chúng có thể gắn với thụ thể estrogen nhưng tác dụng yếu hơn hàng trăm lần, không đủ gây rối loạn nội tiết ở nam giới nếu dùng với lượng hợp lý. Một số nghiên cứu thậm chí còn ghi nhận, isoflavone có thể cải thiện môi trường oxy hóa của tinh dịch.

Như vậy, với câu hỏi “Nam giới uống sữa đậu nành có vô sinh không?”, câu trả lời là không.

Không có bằng chứng sữa đậu nành gây vô sinh

Lợi ích của sữa đậu nành đối với nam giới

Không chỉ an toàn, sữa đậu nành còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu sử dụng đúng cách:

Hỗ trợ tim mạch: Protein từ đậu nành giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. FDA từng cho phép tuyên bố rằng, tiêu thụ 25g protein đậu nành mỗi ngày có thể giúp hạn chế bệnh tim.

Nguồn đạm thực vật chất lượng: Sữa đậu nành cung cấp đủ các axit amin thiết yếu, thay thế tốt cho đạm động vật mà không chứa chất béo bão hòa. Đây là lựa chọn phù hợp cho người tập luyện thể thao, ăn chay hoặc không dung nạp lactose.

Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt: Một số nghiên cứu dịch tễ học ghi nhận, nam giới thường xuyên tiêu thụ đậu nành có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn, nhờ tác dụng điều biến của isoflavone lên thụ thể estrogen beta.

Kiểm soát cân nặng, phòng tiểu đường: Sữa đậu nành ít đường, giàu protein, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đồng thời, dinh dưỡng trong đậu nành có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ tiểu đường type 2.

Tăng cường sức khỏe xương khớp: Isoflavone giúp làm chậm quá trình mất xương ở nam giới trung niên. Nếu dùng sữa đậu nành bổ sung thêm canxi và vitamin D, hiệu quả phòng loãng xương càng cao.

Khi nào nam giới nên thận trọng với sữa đậu nành?

Mặc dù an toàn với đa số người dùng, một số trường hợp cần hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên:

Người dị ứng đậu nành; Bệnh nhân suy giáp đang dùng thuốc hormone thay thế; Nam giới mắc rối loạn nội tiết, đang điều trị các bệnh liên quan đến testosterone; Người đang điều trị vô sinh cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ; Người có tiền sử sỏi thận do đậu nành chứa nhiều oxalat; Người đang dùng thuốc chống đông máu (như warfarin) vì isoflavone có thể ảnh hưởng hiệu quả thuốc.

Sữa đậu nành không gây vô sinh ở nam giới như nhiều người vẫn lo ngại. Ngược lại, nếu dùng hợp lý, đây là thức uống bổ dưỡng, giúp bảo vệ tim mạch, xương khớp, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, những người có bệnh lý đặc thù nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bổ sung thường xuyên.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn