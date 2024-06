Nam Định nhận thưởng 'khủng' nếu vô địch V-League 2023/24

Nam Định sẽ vô địch V-League sớm một vòng đấu nếu thắng Khánh Hòa.

Nam Định FC đang đứng trước cột mốc lịch sử - lần đầu tiên vô địch V-League sau 39 năm chờ đợi nếu đánh bại Khánh Hòa ở lượt trận vòng 25 tới đây.

Đây là nhiệm vụ không hề khó với Nam Định bởi Khánh Hòa đã chính thức xuống hạng, và còn phải đá sân khách trong bối cảnh thiếu vắng nhiều cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau.

Nếu vô địch V.League, ngoài số tiền thưởng 5 tỷ đồng theo quy định từ BTC giải, Nam Định hứa hẹn sẽ “bơi” trong tiền thưởng từ nhà tài trợ cũng như các mạnh thường quân ở địa phương.

Trong thời gian qua, sau mỗi chiến thắng ấn tượng, đội bóng này đều được địa phương thưởng hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, nhà tài trợ chính của đội bóng thành Nam thường có mức thưởng dao động từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng cho mỗi chiến thắng.

Để tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt thời gian qua, Ban lãnh đạo CLB Nam Định quyết định mở cửa tự do các khán đài A5, A6, B, C, D.

Ban tổ chức sân Thiên Trường cũng xây dựng kế hoạch, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên các khán đài, bên trong, bên ngoài sân để các trận đấu được diễn ra an toàn.

