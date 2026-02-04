Nam diễn viên U40 bị bạn gái chia tay vì không chịu cưới

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Lê Minh Thành. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ quan điểm về chủ đề "Sợ yêu là vì tổn thương hay tiêu chuẩn cao?".

Anh nói: "Tôi từng đi qua những mối tình từ thời học sinh, sinh viên đến khi trưởng thành, nhưng tất cả đều không có cái kết như mong đợi. Ở thời điểm hiện tại, tôi chọn cách quan sát nhiều hơn, tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống nhưng vẫn chưa gặp được người đủ khiến mình rung động và sẵn sàng nắm lấy.

Lê Minh Thành

Về mối tình gần nhất, nguyên nhân chia tay xuất phát từ sự khác biệt về thời điểm sẵn sàng cho hôn nhân. Lúc bạn gái muốn cưới thì tôi chưa dám. Tôi còn lo cho công việc, cho cuộc sống trước mắt. Đến khi tôi cảm thấy mình nên nghiêm túc, thì có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi vì chờ đợi nên bỏ tôi.

Câu chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 5 năm, khi tôi còn trẻ, còn nhiều nỗi sợ và sự mông lung, trong khi đối phương đã sẵn sàng bước vào hôn nhân.

Về cách mình rung cảm trong tình yêu, tôi thấy cảm xúc luôn là điểm khởi đầu. Tôi thường nảy sinh tình cảm sau một thời gian tiếp xúc, làm việc hoặc học tập gần gũi với đối phương.

Khi nhìn thấy nhiều khía cạnh, nhiều nét đẹp rất riêng của người mình yêu, cảm xúc ấy lớn dần lên. Và khi đủ lớn, tôi biết chắc mình muốn theo đuổi đến cùng.

Là diễn viên phải nhập vai với nhiều cung bậc cảm xúc nên tôi thấy điều này ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống tình cảm ngoài đời.

Tôi đã lấy vợ nhiều lần, có nhiều con trong các vai diễn, nên khi trở lại với đời thực, đôi lúc lại thấy mông lung trước tình yêu thật sự.

Dù thế nào tôi vẫn tin vào tiếng sét ái tình" vào cảm giác rung động mạnh mẽ ngay từ đầu, hơn là những mối quan hệ phải cân nhắc, tính toán quá nhiều khiến anh cảm thấy mệt mỏi và dè dặt".

Bàn về quan điểm trong tình yêu, Lê Minh Thành cho rằng: "Phụ nữ cần được yêu thương, chăm sóc và việc họ có những mong cầu là điều tự nhiên. Nếu người đàn ông chưa đáp ứng được thì cần nhìn nhận lại bản thân.

Tôi yêu bạn bằng tất cả những gì tôi có. Hiện tại tôi chỉ có thể cho bạn những gì trong khả năng của mình. Nếu cần thêm thời gian để đạt được những điều lớn hơn, tôi sẽ cố gắng và cho bạn thấy sự chân thành, nỗ lực ấy.

Công việc diễn viên cũng khiến tôi đôi lần rơi vào tình huống bị đối phương nghi ngờ. Có lúc tôi bị người yêu hỏi thẳng: "Anh đang diễn với tôi hay sao mà giống một cảnh trong phim quá?". Trước những khoảnh khắc ấy, tôi chọn cách dùng sự chân thật để chứng minh, khẳng định mọi cảm xúc và hành động trong mối quan hệ đều xuất phát từ tình cảm thật.

Với tôi hạnh phúc không nằm ở sự đủ đầy ngay lập tức, mà ở việc hai người cùng cố gắng, cùng nỗ lực và trở thành động lực cho nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Cùng nhau đi lên, đó chính là hạnh phúc. Đây cũng là tiêu chí tôi đặt ra cho chữ hạnh phúc của riêng mình".

Lê Minh Thành là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Muôn kiểu làm dâu, Làm rể Mười Xuân, Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ 2,... Anh còn được gọi là "soái ca đến muộn", khi hội tụ đủ cả nhan sắc và tài năng nhưng lại nổi tiếng khá muộn trong sự nghiệp diễn xuất.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt