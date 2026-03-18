Khi nghệ sĩ "điếc không sợ súng"

RichChoi - rapper biết sai vẫn làm

Rapper RichChoi - Á quân "King of Rap" 2020 bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm khi ra mắt sản phẩm "Anh biết". Đáng nói, một sản phẩm tràn ngập quảng cáo cá độ với hình logo nhà cái B. rõ nét tại các cảnh quay tòa nhà, đèn chiếu, cảnh trí, vật dụng ăn uống hay quần áo vũ công.

Thậm chí, RichChoi còn đưa tên của nhà cái vào phần rap. Câu "Có B. chưa, ok anh có mà" lặp lại 5 lần trong bài rap. Những hình ảnh, âm thanh trên được nam rapper nhiều lần đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội cá nhân như Facebook, TikTok.

RichChoi đang vi phạm pháp luật bởi quảng cáo đánh bạc, cá cược mặc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cá nhân vi phạm bị phạt từ 50-100 triệu đồng; ngoài ra còn bị buộc gỡ bỏ hoặc xóa nội dung quảng cáo.

Đáng nói, RichChoi là biết rất rõ hành vi của mình nhưng vẫn làm. Trước đó, các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng lần lượt bị cơ quan chức năng mời làm việc, xử phạt theo quy định của pháp luật khi quảng cáo cá độ trong MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Vì vậy, cần nhận định hành vi của rapper RichChoi thuộc trường hợp "cố đấm ăn xôi", coi thường khán giả và bất chấp hậu quả vì tiền. Khi sự việc của nhóm Ngũ Hổ Tướng bùng nổ, nhiều ca sĩ thừa nhận "từng nhận được lời mời với thù lao cao ngất ngưởng". Có người còn thừa nhận "nhận một job nghỉ vài năm" hoặc "không nghĩ lại được trả một khoản tiền không dám nghĩ đến như thế".

Có nghệ sĩ kể lại "biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nên đã cố tình đưa ra giá thù lao cao gấp vài chục lần giá bình thường, nhưng nhà cái vẫn "gật đầu" trong vòng 1 nốt nhạc với yêu cầu "quay gấp". Thế nhưng, ý thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nên hầu hết các nghệ sĩ đều từ chối lời mời đầy kích thích này. Điều đó cũng có nghĩa, RichChoi biết hết, chỉ là rapper này không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền mà thôi.

Phạt thôi chưa đủ

Phạt thôi chưa đủ

Thực tế, theo luật, những nghệ sĩ quảng cáo web cá độ đều bị phạt. RichChoi cũng không ngoại lệ. Biết sai mà vẫn làm, với những nghệ sĩ "điếc không sợ súng" này, phạt thôi chưa đủ. Thị trường Cpop hay Kpop, Jpop đều rất thành công với phương thức "phong sát". Không còn cơ hội làm nghề, không thể xuất hiện mới là hình phạt đáng giá nhất cho những người làm sai.

Đã đến lúc, Vpop cũng cần phải áp dụng phương thức này để hạn chế những trường hợp xấu xí của showbiz Việt. Bởi lẽ, nếu để những cái sai tồn tại, đó là điều bất công với những nghệ sĩ chính trực. Không ít nghệ sĩ vẫn luôn nỗ lực cống hiến, luôn sáng tạo bằng cả tâm sức để mang đến những sản phẩm chất lượng. Và những sản phẩm chất lượng ấy chưa chắc đã được đón nhận như ý nguyện.

Nhưng những nghệ sĩ tử tế ấy vẫn mày mò đi trên con đường chính đạo của mình. Mất tiền, mất công sức nhưng họ vẫn cố gắng. Trong khi đó, không ít nghệ sĩ làm sai, kiếm bộn tiền bẩn từ quảng cáo trái phép, quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, lừa dối khách hàng nhưng vẫn tồn tại. Đó là một sự bất công cần loại bỏ.

Như nhận định của luật sư Hoàng Hà, từ vụ rapper RichChoi quảng cáo cá độ, một "vòng kim cô" hiệu quả cần siết chặt cả 3 yếu tố: triệt tiêu động lực kinh tế, tước bỏ nền tảng hành nghề và đặt ra nguy cơ xử lý hình sự rõ ràng. Và khi đó, câu chuyện tương tự như của RichChoi sẽ không còn lặp lại.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động