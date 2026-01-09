Nam diễn viên vừa lên chức bố ở tuổi 51: Tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, Việt Hương từng yêu thầm

Diễn viên Cao Minh Đạt vừa lên chức bố ở tuổi 51 khi bà xã của anh vừa hạ sinh cô con gái đầu lòng sau 10 năm kết hôn.

Báo Ngôi Sao đưa tin, bà xã Cao Minh Đạt nhập viện và sinh con hôm 5/1, trùng ngày sinh với mẹ. Nam diễn viên sinh năm 1975 cho biết: "Con là món quà lớn của vợ chồng tôi trong năm nay. Mong là thời gian tới gia đình tôi sẽ đón nhận thêm nhiều điều tốt đẹp nữa".

Năm 2016, Cao Minh Đạt kết hôn với bà xã Trúc Trương, kém anh 8 tuổi, sau 3 năm hẹn hò. Thời gian đầu sau cưới, đôi vợ chồng quan niệm con cái là lộc trời nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên sau vài năm, tuổi đã lớn vẫn chưa có tin vui, họ mới tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Cao Minh Đạt hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng, lên chức cha ở tuổi 51.

Trong hành trình tìm kiếm con, cặp đôi trải qua nhiều lần thất bại trước khi nhận tin vui hồi tháng 5/2025 nhờ phương pháp IVF. Từ khi vợ có bầu, Cao Minh Đạt giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc bà xã. Diễn viên cho biết anh hạnh phúc vô cùng khi được lên chức cha ở tuổi 51.

Cao Minh Đạt dự định nhờ mẹ vợ đến phụ chăm sóc cháu ngoại và thuê dịch vụ tắm bé những ngày đầu, khi anh chưa quen vai trò bố bỉm sữa.

Trước khi có hạnh phúc viên mãn như hiện tại, Cao Minh Đạt từng trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm. Anh từng trải qua vài mối tình, 2 lần cưới hụt trước khi quen bà xã kém 8 tuổi.

Báo VTC News dẫn lời anh kể: "Trước đây, tôi tưởng mình đám cưới hai lần rồi nhưng cứ gần tới ngày cưới lại đổ bể. Lần đầu là năm tôi gần 30 tuổi. Lần thứ hai là năm tôi 37 tuổi. Cũng tưởng mình sẽ cưới nhưng lại không được".

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, nổi tiếng từ đầu thập niên 2000. Anh được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình như: Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai, Tình yêu còn lại, Lục Vân Tiên, Hoa thiên điểu, Tiếng sét trong mưa... Diễn viên ghi dấu ấn ở cả dạng vai chính diện lẫn phản diện.

Cao Minh Đạt là bạn học cùng lớp với nhiều nghệ sĩ tên tuổi hiện nay như: NSƯT Hạnh Thúy, Việt Hương, Tiết Cương, Thúy Nga… tại Trường Sân khấu Nghệ thuật II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) là học trò lứa đầu tiên của NSƯT Minh Nhí.

Cặp đôi có 9 năm tìm kiếm con mới có hạnh phúc ngày hôm nay.

Từ thời trẻ, Cao Minh Đạt sở hữu ngoại hình điển trai lãng tử nên được nhiều người để ý, trong đó có danh hài Việt Hương. Trong talk show Nghệ sĩ đối thoại, Việt Hương từng kể, cô từng yêu thầm Cao Minh Đạt.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hồi đó thầy Minh Nhí nổi tiếng khủng khiếp. Thầy đi diễn nhiều nên toàn phải chuốt bài cho đám học trò ban đêm. Việt Hương với vai trò lớp trưởng nên nấu một nồi cháo trắng lớn với trứng vịt muối cho mọi người ăn.

Riêng thầy được một tô cháo trắng với nửa quả trứng còn học trò mỗi đứa được 1/4 quả. Chỉ có Cao Minh Đạt được nửa quả trứng như thầy Minh Nhí là vì Việt Hương có tình cảm với anh ấy". Hiện tại, họ vẫn là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và mỗi người đều có cuộc sống riêng vô cùng viên mãn.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn