Sinh con cho đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi, "công chúa" nổi tiếng TPHCM làm mẹ số hưởng ở khu đất vàng, U40 đẹp "điên đảo"

Sau khi trở thành mẹ, nhiều phụ nữ dù có sự nghiệp rất thành công, nhưng họ vẫn lựa chọn gác lại mọi thứ để tập trung toàn bộ sức lực, thời gian và tình yêu thương cho đứa con bé bỏng của mình.
May mắn gả được cho đúng chồng, người mẹ sẽ ngày càng trẻ đẹp, nuôi con sướng.
Bởi họ được chồng hỗ trợ, yêu thương và đồng hành bên cạnh. Chính vì vậy, không ít người mẹ dù bận chăm con vẫn có thời gian chăm sóc bản thân chu toàn.
Nữ ca sĩ đình đám Vbiz với biệt danh "Công chúa bong bóng" Bảo Thy là mẹ bỉm may mắn đó.
Mỹ nhân tuổi Rồng 1988 lấy chồng đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi, làm dâu hào môn được 2 năm thì hạ sinh cậu quý tử đầu lòng, đặt tên ở nhà là Victor.
Bảo Thy khiến nhiều người xuýt xoa vì có cuộc sống sung sướng, viên mãn sau khi lấy chồng sinh con, được ông xã giàu có "cưng như trứng".
Từ khi lên chức mẹ bỉm, Bảo Thy đã tạm gác sự nghiệp ca hát để tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ của mình.
Có nền tảng về kinh tế tốt nên cảnh làm mẹ bỉm của Bảo Thy không nhọc nhằn giống như những bà mẹ bình thường khác.
Nàng hotmom nuôi dạy quý tử đầu lòng chu toàn ở căn biệt thự xa hoa bậc nhất tại khu đất vàng Sài Gòn. Nhiều người hâm mộ còn xuýt xoa khi giọng ca "Công chúa bong bóng" có cuộc sống làm mẹ sướng sang như "bà hoàng".
Thường chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình trên trang cá nhân, Bảo Thy đã cho thấy việc được chồng đại gia hỗ trợ rất nhiều trên hành trình làm mẹ bỉm.
Từ khi lọt lòng, bé Vic đã có số hưởng, cuộc sống "ngậm thìa vàng" nhiều trẻ mơ ước. Có điều kiện tốt, Bảo Thy và ông xã từ sớm đã cho con trai hưởng thụ một cuộc sống không thiếu thứ gì.
Không chỉ con trai, Bảo Thy mỗi khi xuất hiện cùng quý tử của mình cũng dát toàn đồ hiệu đắt đỏ, sắc vóc ở độ tuổi U40 đẹp thậm chí còn vượt cả những cô gái 18.
Bảo Thy là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt khi mang bầu và hậu sinh nở luôn khiến người hâm mộ phải tròn mắt ghen tị bởi vóc dáng thon gọn cùng thân hình quyến rũ.
Mỹ nhân TP.HCM xứng danh "gái một con trông mòn con mắt".
Trông Bảo Thy cứ như thể chị gái của con khi cùng chung khung hình. Những tấm hình khoe sắc vóc của cô luôn nhận được lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng.
Trái với nhiều mẹ bỉm khác thường bị săm soi photoshop nhưng Bảo Thy lại chưa từng. Điều đó có nghĩa, sắc vóc xinh đẹp mỗi ngày của mẹ U40 một con là có thật.
Dù bận rộn nhưng cả hai vợ chồng Bảo Thy vẫn đưa con trai Victor "check - in" các địa điểm du lịch từ trong nước lẫn ngoài nước, cho quý tử đầu lòng diện đồ hiệu từ trên xuống dưới và hưởng những dịch vụ, vui chơi chuẩn "hoàng tử bé" nhà tài phiệt.
Bảo Thy từng tâm sự ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là cô công chúa ở đời thực. Có lẽ nhờ vậy mà càng đẻ, nàng "công chúa bong bóng" Bảo Thy sẽ càng giữ được sắc vóc xinh đẹp mơn mởn, có cuộc sống làm mẹ nhàn hạ bao người mong ước.
Tác giả: Kiều Trang
Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn