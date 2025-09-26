Nam ca sĩ mượn danh thẩm phán, nhận 2,8 tỉ hứa giúp đương sự thắng kiện

Ca sĩ Ngô Quang Tú (giữa) và hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tại phiên tòa mở ngày 25-9, nam ca sĩ Ngô Quang Tú (51 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, ông Tú còn bị tòa tuyên phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để sung công quỹ.

Cùng vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt các ông Lê Nhật Văn (54 tuổi, trú tại Hải Phòng) 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thái Ngôn (54 tuổi, ở TP.HCM) 7 năm tù. Bản án cáo buộc cả hai ông phạm tội môi giới hối lộ.

Nam ca sĩ yêu cầu đưa 200 triệu làm "quà ra mắt" thẩm phán

Tại tòa, ông Tú khai mình từng là ca sĩ, được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và từng tham gia quân ngũ.

Theo cáo trạng, hành vi của nam ca sĩ liên quan đến vụ án dân sự của gia đình bà Nguyễn Thị S. (trú tại TP.HCM).

Cụ thể do mâu thuẫn, nên bà S. kiện ra tòa án đề nghị xét xử vô hiệu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế giữa bà và con gái. Tòa án TP.HCM đã xử sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà.

Do có kháng cáo, tòa phúc thẩm xem xét và tuyên bà S. thắng kiện. Đến tháng 2-2022 Tòa án nhân dân tối cao lại ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo đơn của người con.

Trước diễn biến trên, một con gái khác của bà S. là chị Lê Thị Thu Hương đã gặp ông Lê Nhật Văn đặt vấn đề tìm người lo giúp để tòa tối cao rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Ông Văn nhận lời và tìm đến ông Ngôn để giúp chị Hương. Ông Ngôn tiếp tục gọi điện cho ca sĩ Ngô Quang Tú, trình bày có trường hợp tranh chấp nhà thờ tổ tiên, xét xử phúc thẩm đã thắng kiện nhưng đang bị kháng nghị giám đốc thẩm.

Ông Ngôn đặt vấn đề với ca sĩ Tú tìm cách nhờ Tòa án nhân dân tối cao rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, cáo trạng nêu.

Ngày 29-12-2022, ông Tú yêu cầu chị Hương mang tiền ra Hà Nội gặp để "giải quyết công việc".

Hôm sau, ca sĩ Tú gặp ông Ng.T.H., thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đặt vấn đề nhờ tác động rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông H. trả lời "chưa biết sự việc thế nào, để kiểm tra đã", cáo trạng nêu.

Ông Tú xin cho chị Hương gặp trực tiếp để trình bày vụ việc và được thẩm phán H. đồng ý.

Tối 31-12, Tú hẹn chị Hương đến một nhà hàng, yêu cầu chuẩn bị 2 phong bì mỗi cái 100 triệu "để ra mắt ông H.". Khoảng 23h, Tú cầm 2 phong bì sang phòng bên cạnh nơi thẩm phán H. đang tiếp khách tại nhà hàng, nói chị Hương đang muốn gặp.

Nội dung cáo trạng thể hiện sau khi nghe đương sự trình bày, thẩm phán H. nói: "Nếu việc nhà em đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng".

Cả ông Tú và ông H. đều khai nam ca sĩ đã không đưa hai phong bì trên cho thẩm phán. Thậm chí sau cuộc gặp, chị Hương còn đưa thêm cho Tú 50 triệu và nói là "tiền bồi dưỡng".

"Báo giá" tiền tỉ hứa giúp thắng kiện

Hơn một tuần sau, thẩm phán H. nhắn tin cho Tú nội dung: “Vụ kia chịu rồi em à! Trả lời đơn rồi - không thể!".

Sau khi đọc tin nhắn, nam ca sĩ tìm đến nhà riêng gặp vị thẩm phán và tiếp tục được ông trả lời không thể giúp vì quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao là đúng.

Mặc dù biết rõ thẩm phán H. không giúp được, nhưng Tú vẫn gọi cho chị Hương yêu cầu mang 2-3 tỉ ra Hà Nội "để lo việc".

Tin tưởng lời hứa trên, chị Hương bay ra Hà Nội mang 2,5 tỉ đến nhà ông Tú. Nam ca sĩ mở túi tiền ra xem và nói "được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm". Nhận số tiền này, Tú chuyển cho ông Văn 200 triệu và ông Ngôn 150 triệu.

Sau đó Tú tiếp tục hẹn chị Hương gặp thẩm phán H. tại một nhà hàng, mục đích để chị yên tâm sẽ được giúp đỡ. Kết thúc cuộc gặp, Tú cầm 1 tỉ đồng đưa cho chị Hương và nói: “Bác H. bảo gần Tết rồi chưa xử lý được, vợ chồng em vất vả quá nên bác gửi lại em 1 tỉ đồng".

Đến tháng 4-2023, Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, hủy án phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm, đồng nghĩa với việc mẹ chị Hương thua kiện.

Dù không thực hiện được lời hứa nhưng ca sĩ Tú vẫn yêu cầu chị Hương chuyển thêm 1 tỉ để lo việc và đương sự làm theo.

Một thời gian sau thấy không được việc nên chị Hương yêu cầu Tú trả tiền, nhưng nam ca sĩ chỉ hứa mà không thực hiện. Chị Hương đã gọi điện cho thẩm phán H. nhờ tác động Tú trả lại tiền.

Vị thẩm phán đã gặp chị Hương và khuyên nên tố cáo sự việc ra cơ quan công an.

Theo cáo trạng, thẩm phán H. "hoàn toàn không biết" việc Tú nhận 2,8 tỉ hứa giúp thắng kiện, "việc làm của ông H. không liên quan đến tội phạm", nên cơ quan điều tra không đề cập xem xét là có căn cứ pháp luật.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ