Hé lộ thủ đoạn ca sĩ Quốc Kháng lừa lấy 7 tỉ đồng 'chạy án' của bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu

Theo đó, Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

'Nổ' là cháu của phó thủ tướng, nhận 'chạy án'

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, bà Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3-2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của ông V.Đ.Đ. (nguyên phó thủ tướng).

Nghĩ Kháng quen biết rộng, nên ngày 14-5-2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy" cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10, TP.HCM) để tìm cách "chạy án".

Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan đến Thái Khắc Hoàng từ bà Châu, rồi chuyển qua ứng dụng tin nhắn Zalo cho Nam như: giấy triệu tập lên làm việc, bài báo viết về vụ án...

Được Nam trả lời là quen rất thân với điều tra viên L.T.L. (là điều tra viên đang thụ lý vụ án), Kháng đề nghị giúp cho Hoàng được tại ngoại để điều tra, trước mắt cho gia đình thăm gặp Hoàng. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Để bà Châu tin tưởng, Lê Quốc Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc Châu nhờ với giá 7 tỉ đồng, bà Châu đồng ý đưa tiền cho Kháng.

Sau khi nhận tiền từ bà Châu, Lê Quốc Kháng nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn Zalo cho Lê Nguyễn Hoàng Nam với nội dung: "Em trai, hôm nay cho thăm gặp đi em, gửi cho 100 t để gặp đi em trai" và sau đó đưa tiếp cho Nam 100 triệu đồng, đề nghị Nam giúp cho gia đình được thăm gặp Hoàng gấp.

Tiếp sau đó, Kháng chuyển khoản 30 triệu đồng để thanh toán hóa đơn tiền ăn uống của Nam với bạn bè (do trước đó Kháng có nhờ Nam một việc khác không liên quan đến vụ án).

Đến ngày 29-5-2024, Thái Khắc Hoàng vẫn chưa được tại ngoại nên bà Châu yêu cầu Lê Quốc Kháng đưa đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại quán cà phê ở khu cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ.

Sau nhiều lần Lê Nguyễn Hoàng Nam và Lê Quốc Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn và trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, cho rằng đã bị lừa nên bà Lê Thị Mỹ Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Chi 7 tỉ đồng để nhờ 'chạy' cho em xã hội tại ngoại không thành

Cáo trạng xác định, Lê Quốc Kháng không có khả năng giúp bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối có thể giúp "chạy" cho bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại để bà Lê Thị Mỹ Châu tin tưởng và giao 7 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Lê Quốc Kháng đưa cho Lê Nguyễn Hoàng Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại 6,32 tỉ Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại.

Đối với Lê Nguyễn Hoàng Nam, mặc dù không phải là người giải quyết vụ án, không liên lạc với người có thẩm quyền, hoặc cơ quan có thẩm quyền xin cho bị can Thái Khắc Hoàng tại ngoại và cho người nhà thăm gặp, nhưng Nam đã dùng thủ đoạn gian dối để Kháng và Châu tin tưởng có thể giúp cho Thái Khắc Hoàng "tại ngoại"; từ đó nhận của Kháng 480 triệu đồng, dùng 200 triệu đồng để thuê luật sư cho Hoàng, sử dụng 30 triệu đồng để trả tiền ăn uống vì đã giúp Kháng việc khác và chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Đối với Lê Thị Mỹ Châu, đã trực tiếp đưa 7 tỉ đồng cho Kháng với mục đích tác động lên người có chức vụ, quyền hạn để "chạy" cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại.

Cáo trạng cho rằng hành vi nêu trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

