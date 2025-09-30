Nam ca sĩ giàu có nhắc đồng nghiệp: "Là nghệ sĩ, hi sinh một chút đi, bình thường đứng trong mát rồi"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của Huỳnh Lập, Lâm Hùng, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trang Pháp.

Diễn viên Huỳnh Lập cho biết: "Tôi cảm thấy may mắn mỗi khi được xuất hiện tại chương trình này. Với một chương trình mang nhiều giá trị về tình cảm gia đình, tôi càng thêm trân trọng cơ hội tham gia.

Dù không ít lần bật khóc trước những bất hạnh của nhân vật nhưng tôi phải biết cách thay đổi không khí, tạo sự tích cực để các em nhỏ không mãi chìm trong những đau buồn, thiếu thốn".

Á hậu hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng không giấu được sự xúc động trước sự hiểu chuyện của các nhân vật.

Cô nói: "Các bé còn quá nhỏ tuổi nhưng thiếu thốn quá nhiều, phải lo toan đủ thứ trong cuộc sống. Không có một gia đình trọn vẹn đã là điều thiệt thòi, các em còn phải lớn lên trong nỗi lo mất đi những người thân còn lại. Nhìn cuộc sống khó khăn của các bé khiến tôi rất đau lòng".

Bên cạnh xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh nhân vật, Á hậu Quỳnh Châu còn bày tỏ sự cảm kích đối với khán giả địa phương. Cô nói: "Vì buổi ghi hình kéo dài hơn dự kiến, đến khoảng 6h tối mới hoàn thành ghi hình, trời đã dần tối nhưng khán giả vẫn không rời đi mà tiếp tục ở lại theo dõi chương trình, đồng hành và ủng hộ các mảnh đời khốn khó. Hình ảnh khán giả địa phương cùng các mạnh thường quân chung tay quyên góp hàng chục triệu đồng gửi đến các gia đình cũng để lại ấn tượng đặc biệt đối với tôi".

Về phía ca sĩ Trang Pháp, cô nói: "Tôi theo dõi chương trình từ lâu và luôn mong có cơ hội đồng hành cùng chương trình. Tôi hạnh phúc khi có cơ hội sẻ chia cùng cộng đồng, đặc biệt cô mong được cùng khán giả địa phương tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời cho các em nhỏ mồ côi".

Ca sĩ Lâm Hùng liên tục gửi lời cảm ơn vì chương trình đã ghi hình ngay tại chính quê hương Rạch Giá của mình. Khi trời bất ngờ đổ mưa, nam ca sĩ nhắc thẳng đồng nghiệp: "Là nghệ sĩ, hi sinh một chút đi. Bình thường đứng trong mát rồi, hôm nay đứng dưới mưa một chút để giúp được các em nhỏ cũng không sao. Miễn thấy các em nhỏ được hỗ trợ, có cuộc sống tốt hơn là mình hạnh phúc rồi".

Được biết, Lâm Hùng nổi tiếng là ca sĩ giàu có, anh sở hữu cả một biệt phủ rộng hơn nghìn mét vuông tại An Giang.

