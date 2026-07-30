Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận

Chiều 29/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các cơ sở giáo dục cùng các chuyên gia để thảo luận nhiều nội dung trọng tâm của ngành giáo dục.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã báo cáo về các vấn đề liên quan đến giảm tải chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học cũng như việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Dân Trí.



Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh lớp 10, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần giải quyết đồng bộ bài toán về cơ sở vật chất, số lượng lớp học, đội ngũ giáo viên và công tác phân luồng học sinh tại các địa phương. Bên cạnh đó, việc định hướng nghề nghiệp cần được tăng cường để phù hợp với năng lực và lộ trình học tập của từng học sinh.

Khẳng định thi tốt nghiệp THPT là công cụ đánh giá chuẩn đầu ra và chất lượng, Phó Thủ tướng lưu ý việc đổi mới căn bản năng lực khảo thí và cơ chế giám sát. Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung rà soát, khắc phục những hạn chế, bất cập, giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT và tiếp tục phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ GDĐT và UBND các tỉnh/thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng, chống triệt để tình trạng gian lận, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Về định hướng tổ chức thi trên máy tính, Phó Thủ tướng cho rằng đây là xu hướng tất yếu nhưng cần có lộ trình phù hợp. Việc triển khai phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an ninh, an toàn, độ tin cậy của hệ thống, đồng thời trải qua giai đoạn thử nghiệm, thí điểm và đánh giá toàn diện trước khi áp dụng rộng rãi. Ông nhấn mạnh không triển khai khi chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố về hạ tầng, an ninh mạng, chi phí cũng như nguy cơ tạo ra sự chênh lệch giữa các vùng miền.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tinh gọn chương trình giáo dục phổ thông. Ảnh: Dân Trí.



Đối với tuyển sinh đại học, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế để bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học gắn với trách nhiệm giải trình và yêu cầu về chất lượng đào tạo. Ông cũng gợi ý áp dụng phương án "mở đầu vào, siết đầu ra" ở một số ngành, đồng thời kiểm soát chất lượng nguồn tuyển, tránh chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng đào tạo.

Về chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát, tinh gọn chương trình trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên và học sinh. Cùng với đó là sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, tinh gọn bộ máy quản lý để tập trung nguồn lực cho hoạt động giảng dạy.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu xây dựng một bộ sách giáo khoa chuẩn cùng các bộ sách tham khảo, sách nâng cao phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong từng giai đoạn.

Liên quan đến đào tạo kỹ năng số, ông đề nghị đưa năng lực số và đạo đức sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục phổ thông từ cấp tiểu học, giúp học sinh biết nhận diện thông tin sai lệch và hình thành tư duy phản biện khi sử dụng các công cụ AI.

Đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư và phó giáo sư, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng chuẩn hóa, tăng cường hậu kiểm và gắn chức danh với vị trí việc làm, kết quả giảng dạy, nghiên cứu thực tế. Đồng thời, cần quy định rõ các hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm như đạo văn, mua bán bài báo khoa học và xem xét miễn nhiệm hoặc thu hồi chức danh đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm liêm chính khoa học.

Tác giả: Sinh Nguyễn

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn