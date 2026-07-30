Dịch vụ "bay vỏ lãi" giá 1,2 triệu đồng/lượt từng được nhiều người nổi tiếng trải nghiệm ở miền Tây bị yêu cầu tạm dừng

Nhắc đến miền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chuyến tham quan miệt vườn, chợ nổi hay ngồi xuồng len lỏi qua những con rạch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một trải nghiệm mới mang tên "bay vỏ lãi" lại bất ngờ trở thành "đặc sản" hút khách, được nhiều nhà sáng tạo nội dung và người nổi tiếng tìm đến trải nghiệm.

Một chiếc vỏ lãi lao vun vút trên mặt nước với tốc độ cao, liên tục ôm cua qua những con kênh nhỏ. Người ngồi phía sau nhiều lần bật ngửa vì quán tính, hai tay bám chặt tay cầm, miệng không ngừng la hét. Những khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa kịch tính này nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Mới đây, TikToker Hoàng Anh Panda cũng đăng tải video ghi lại trải nghiệm "bay vỏ lãi", nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, anh sử dụng dịch vụ với mức giá 1,2 triệu đồng/lượt, đã bao gồm video ghi hình và chỉnh sửa sau trải nghiệm.

TikToker Hoàng Anh Panda đăng tải video ghi lại trải nghiệm "bay vỏ lãi". Nguồn: Hoàng Anh Panda

Trước khi xuất phát, Hoàng Anh Panda tỏ ra vô cùng háo hức và tò mò trước hoạt động được nhiều người giới thiệu là trải nghiệm "độc lạ" khi đến Cần Thơ.

Thế nhưng, ngay khi chiếc vỏ lãi bắt đầu tăng tốc, bầu không khí lập tức thay đổi. Những cú nhấn ga liên tục cùng các pha đổi hướng gấp khiến anh nhiều lần hét lớn. Có thời điểm, cơ thể anh gần như bật ngửa ra phía sau vì quán tính trong khi hai tay vẫn bám chặt vào tay cầm.

Qua những đoạn video được chia sẻ, không ít người nhận xét đây giống một trò chơi cảm giác mạnh hơn là chuyến tham quan sông nước thông thường. Bên cạnh nhiều bình luận thích thú, cho rằng đây là trải nghiệm mới lạ và muốn thử khi có dịp đến Cần Thơ, cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của dịch vụ.

Đáng chú ý, đây không chỉ là một video đơn lẻ. Trên kênh TikTok sở hữu khoảng 2 triệu người theo dõi, Hoàng Anh Panda đã đăng tổng cộng 3 video về trải nghiệm này, thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Chỉ ít ngày sau khi các đoạn clip lan truyền mạnh mẽ, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị vận hành tạm dừng hoạt động dịch vụ "bay vỏ lãi" để kiểm tra.

Nguồn: Hoàng Anh Panda

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 29/7, ông Huỳnh Thanh Phường, Chủ tịch UBND xã Thới Lai (TP. Cần Thơ), cho biết địa phương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động vỏ lãi "bay" để kiểm tra, rà soát các điều kiện liên quan.

Trước đó, hàng loạt clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh du khách ngồi trên những chiếc vỏ lãi chạy với tốc độ cao, lướt như bay trên mặt nước rồi liên tục ôm cua qua các con kênh nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo nhiều bình luận, chỉ cần một sơ suất nhỏ hoặc va phải vật cản chìm dưới nước, chiếc vỏ lãi hoàn toàn có thể bị lật hoặc mất lái, gây nguy hiểm cho người tham gia.

Ông Trần Long Hồ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thới Lai, cho biết hoạt động trên do đơn vị R.T tổ chức. Theo đăng ký kinh doanh, R.T hoạt động trong các lĩnh vực điều hành tour du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển, cùng dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động.

Qua kiểm tra của Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an xã Thới Lai, cơ quan chức năng xác định hoạt động chạy vỏ lãi như trên chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Nguồn: Hoàng Anh Panda

Cụ thể, đơn vị chưa triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn đối với sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách. Đồng thời, R.T cũng chưa thông báo hoạt động này với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như chưa thực hiện việc đăng ký phương tiện theo quy định.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị tạm ngưng hoạt động dịch vụ "bay vỏ lãi" để hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và điều kiện an toàn.

Đơn vị phải thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý du lịch, lập hồ sơ để được thẩm tra mức độ an toàn của sản phẩm, đồng thời đăng ký phương tiện với cơ quan công an theo đúng quy định trước khi được phép hoạt động trở lại.

Hiện phía R.T đã tạm dừng cung cấp dịch vụ. Cơ quan chức năng cũng đang rà soát các nội dung quảng bá trên mạng xã hội và yêu cầu gỡ bỏ nếu hoạt động chưa đủ điều kiện để triển khai.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn