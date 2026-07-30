Chi Dân, An Tây và “cô tiên từ thiện” cùng 224 bị cáo sắp hầu tòa trong đại án ma túy VN10

Ngày 30/7, TAND Tp.HCM ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Chi Dân và An Tây là hai trong số những người nổi tiếng bị bắt vì ma túy - Ảnh: Công an cung cấp

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong số 227 bị cáo, có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện"). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9.

Vụ án được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND Tp.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Tp.HCM), điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an Tp.HCM.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm. Đại diện VKSND Tp.HCM tham gia giữ quyền công tố gồm các kiểm sát viên: Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương.

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập hơn 120 luật sư cùng 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

"Cô tiên từ thiện" Trúc Phương lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Andrea Aybar Carmona (quốc tịch Tây Ban Nha, người mẫu, diễn viên An Tây) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, Lê Thị Triều, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền có mối quan hệ quen biết. Ngày 4/11/2024, tại căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), Hiếu rủ Tín, Huyền, Triều, Hồng sử dụng ma túy. Tất cả đồng ý, thỏa thuận tiền mua ma túy chia đều cho từng người.

Cả nhóm hùn tiền đặt mua 5g ketamine và 3 viên MDMA giá 3 triệu đồng để sử dụng. Sau khi sử dụng xong ma túy loại ketamine, Hiếu và các bị can sử dụng ma túy dạng "nước vui".

Sau đó cả nhóm tiếp tục đặt mua 2 gói ma túy dạng "nước vui" giá 7,1 triệu đồng và 2,5g ketamine giá 2,5 triệu đồng để sử dụng. Đến ngày 7/11/2024 thì bị phát hiện.

Đối với Andrea Aybar Carmona (quốc tịch Tây Ban Nha, người mẫu An Tây), từ năm 2020, Andrea Aybar Carmona thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ Andrea quay video đăng trên nền tảng TikTok và đưa, đón Andrea đi làm, Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, Andrea nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng. Khi Lộc đến khu vực phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ) chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy. Lộc đã mua cho Andrea 1 gói ma túy giá 500.000 đồng, giao ma túy tại khu vực gầm cầu Him Lam, quận 7 (cũ).

Sau đó Andrea tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy giá 800.000 đồng, đưa lại cho Andrea.

Lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của Andrea để giúp Andrea quay TikTok. Andrea lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách, Andrea và Duy sử dụng. Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của Andrea) đến chơi, nên đã sử dụng ma túy cùng với Andrea và Duy.

Ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của Andrea để chở cô này đi quay TikTok. Andrea nhờ Duy mua của Lộc 1 triệu đồng ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét chỗ ở của Andrea thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa.

Còn bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phương được xác định đã 2 lần nhờ bạn mua ma túy để sử dụng.

Tác giả: Khánh Linh (theo Dân trí, Tuổi trẻ)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn