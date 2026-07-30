Đội tóc giả hòng qua mắt công an, đối tượng ma túy vẫn bị tóm gọn sau khi tháo chạy gần 10km

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, quá trình truy bắt, đối tượng đã sử dụng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy rồi cố thủ trong ô tô nhằm chống đối lực lượng chức năng nhưng bất thành.

Đối tượng Trần Văn Tam bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, tổ công tác của Công an xã Cát Thịnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thượng Bằng La phát hiện ô tô biển kiểm soát 21A-062.84 do Trần Văn Tam (sinh năm 1985, trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai), đối tượng trốn cai nghiện bắt buộc điều khiển.

Trần Văn Tam đội tóc giả, đeo kính đen nhằm thay đổi nhận dạng, hòng qua mắt lực lượng chức năng trong quá trình lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Mặc dù đã thay đổi diện mạo bằng tóc giả và kính đen nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Tam vẫn bị nhận diện. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng bất ngờ tăng tốc bỏ chạy theo hướng xã Thượng Bằng La. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đã triển khai phương án truy bắt, đồng thời tổ chức chốt chặn trên các tuyến đường đối tượng có khả năng di chuyển.

Sau gần 10 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn dừng chiếc xe tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La. Dù cố thủ trong xe trong một khoảng thời gian, đối tượng vẫn bị khống chế, đưa về trụ sở Công an để làm việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng và lực lượng truy bắt.

Lực lượng công an khám xét phương tiện của đối tượng, thu giữ nhiều gói, viên nén ma túy cùng các đồ vật, tài liệu liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Tại cơ quan công an, Trần Văn Tam thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một ví da bên trong chứa nhiều gói, viên nén, qua giám định là ma túy với khối lượng 0,42g.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Linh (theo VTV, Dân trí)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn