Phát hiện mẹ tử vong, con gái bị thương nặng tại vách đá ven đường ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ lớn tuổi nằm bất động dưới chân vách đá tại khu vực đường lên chùa Long Đàm. Cách đó không xa, một cô gái bị thương nặng nằm cạnh chiếc xe máy trong bụi cây nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị H.T.T.H. (SN 1981) và con gái là T.L. (SN 2008), cùng trú tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tại hiện trường, chị H.T.T.H. đã tử vong, còn T.L. bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (phường Nam Hồng Lĩnh) cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định, khoảng 16h chiều ngày 29/7, mẹ con chị H. di chuyển bằng xe mô tô đi lên chùa Long Đàm, có thể đã mất lái rồi lao xuống vách đá bên đường.

Hiện, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV